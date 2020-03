Som alle andre danskere er Ghita Nørbys liv forandret i disse dage som konsekvens af den coronavirus, der hastigt spreder sig i verden.

Det danske kulturliv er hårdt ramt af krisen, der har resulteret i aflyste teaterforestillinger, koncerter og dyre filmindspilninger. For Ghita Nørby betyder det også, at alt arbejde er udskudt på ubestemt tid - men der er ingen grund til at flæbe, mener skuespillerinden.

»Jeg skulle have været til Norge og filme, og det er aflyst. Selvfølgelig er det det. Men det kan ikke nytte noget at sidde at græde over det,« siger Ghita Nørby, da B.T. taler med hende på behørig afstand over telefonen.

Hun lægger ikke skjul på, at selvom hun ikke hidser sig op over tabet af arbejde lige nu, finder hun situationen meget alvorlig.

»Jeg har det lige så mærkeligt, som hele verden har det, tror jeg. Det er en ukendt situation for os allesammen, og vi skal tage det her alvorligt for menneskehedens skyld,« lyder det fra Ghita Nørby.

Den garvede skuespillerinde er med sine 85 år i gruppen blandt dem, som Sundhedsstyrelsen betegner som ‘særligt udsatte’, hvis de bliver ramt af coronavirus. Derfor har Ghita Nørby også taget sine forholdsregler.

»Jeg er meget opmærksom på mig selv, og jeg mærker efter. Jeg er en ældgammel kone, så jeg skal være forsigtig, men jeg har ikke nogen symptomer overhovedet,« forsikrer hun.

Selv om hun ikke har nogen fysiske symptomer på coronavirussen, har den dog ramt hende alligevel. For ensomheden kommer langsomt snigende.

Ghita Nørby bor alene i sit hus med sin persiske mynde Aki, som i øjeblikket er det eneste levende væsen, hun ser. Hun har begrænset sine ture i supermarkedet og har i stedet fundet en fornyet glæde ved sin dybfryser, hvor hun har opdaget glemte skatte.

»Jeg prøver at være så sparsom, som jeg kan være med hensyn til at være i nærheden af andre. Ikke mindst for andres skyld. Vi ved jo ikke, om vi er smittede. Det er en mærkelig situation,« siger Ghita Nørby, der da også mærker konsekvenserne af den manglende kontakt.

»Jeg kan rigtig nok føle mig ensom, men det er også en ting, man må erkende og gøre sig nogle tanker om. Jeg prøver at læne mig tilbage og blive klogere på det hele,« siger Ghita Nørby og tilføjer:

»Uvisheden skaber en stor angst og ensomhed, men så må man tænke på, at vi er ensomme sammen.«

For at holde ensomheden en smule for døren bruger Ghita Nørby i disse tider særligt sin iPad og telefon - og hun opfordrer alle til at huske at give nærvær den vej igennem, selvom det ikke er helt det samme.

»Jeg synes jo, man skal bruge de midler, vi har, til at tale sammen. Man kan ringe sammen og sige, man tænker på hinanden,« siger Ghita Nørby.

Den 85-årige skuespiller understreger, at hendes egne problemer slet ikke er vigtige i det store perspektiv lige nu.

»Nu handler det ikke om min egen lille næse, og at jeg ikke får det rugbrød, jeg skal have. Så må jeg jo bare finde på noget andet. Vi skal række hænderne ud mod hinanden i stedet for at rapse til os lige nu,« siger Ghita Nørby.

Hun prøver selv at vænne sig til at gå på kompromis med flere af sine vaner i øjeblikket. Og spørger man hende, så kan det også være, vi allesammen kommer ud på den anden side af corona-krisen og har lært mere om os selv og andre.

»Der er en masse ting, vi har taget som en selvfølge, og vi har bare gjort, hvad vi havde lyst til. Nu skal vi tænke os om og på hinanden, og det er måske ikke det dårligste at lære,« siger Ghita Nørby.

Hun synes dog også, en lille opsang er på sin plads:

»Vi mennesker er så forkælede, at vi synes, det er de andre, der skal gøre det og ikke os selv. Men sådan er det ikke mere. Nu skal vi alle gøre, hvad vi kan. Punktum. Men nu tror jeg også, både unge og gamle er ved at forstå det,« siger Ghita Nørby.