Ghita Nørby har mistet sin eksmand Svenn Skipper, der er død efter længere tids sygdom.

Den 86-årige skuespillerinde husker Skipper på den bedste måde.

»Jeg har kendt ham vældig godt, og han var så fin en musiker,« siger hun, da B.T. fanger hende i telefonen.

Svenn Skipper var ramt af demenssygdommen alzheimer, og i 2020 flyttede han på plejehjem på Frederiksberg.

Parret i 2010erne ved en fest hos Dennis Knudsen.

»Han blev syg, og så syg skal man jo ikke blive. Så jeg tænker på ham hele tiden,« siger Nørby og tilføjer:

»Jeg tænker på ham i mit hjerte. Og det vil jeg blive ved med hele livet.«

Ghita Nørby var gift med Svenn Skipper fra 1984 til 2011, men parret fandt efterfølgende sammen igen.

I 2017 sagde Svenn Skipper i et interview med B.T.

»I musikken opererer man med mørke og lyse tonearter. For mig er Ghita det lyse. Alle har en udstråling, men Ghita hun stråler med et rigtig kraftigt lys. Hun er uden tvivl mit livs store kærlighed. Vi har et eller andet tilfælles, som er svært at sætte ord på. Det er en stemning og en tiltrækning, stærkere end jeg har oplevet før.«

Selvom han på det tidspunkt havde været sammen med Ghita i 30 år, kunne han stadig ikke sætte ord på, hvorfor han netop var faldet for hende.

»Jeg er ikke færdig med at finde ud af, hvad jeg faldt for ved Ghita. Det er hele pakken. Hun faldt nok for mig, fordi jeg var så charmerende,« sagde han.

I 2018 sluttede forholdet dog definitivt.

Skipper var uddannet komponist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og var kapelmester ved opsætningen af 'My Fair Lady', 'Chicago' og 'Les Miserables'.

Desuden har han skrevet musik til teaterforestillinger og lavet revy.

Svenn Skipper blev 74 år.