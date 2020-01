Hele Danmarks Ghita Nørby har turneret med en fortælling om, at Dirch Passer var så sjov, at det på det nærmeste kunne have konsekvenser for helbredet.

Under optagelserne til filmklassikeren 'Charles Tante' fra 1959 skulle Dirch Passer have fået skuespillerinden Birgitte Federspiel til at grine så voldsomt, at hun måtte hentes med ambulance og indlægges på hospitalet med latterkramper.

Men den anekdote fra Ghita Nørby, som hun senest har fortalt i et interview i Politiken den 9. januar, viser sig nu at være mere nuanceret end som så. Det kan DR-programmet Detektor afsløre.

Men skal anekdoten tages så bogstaveligt, som Detektor gør?

Skuespillerinde Ghita Nørby i forbindelse med filmen Charles tante. Foto: Ivar Myrhøj Vis mere Skuespillerinde Ghita Nørby i forbindelse med filmen Charles tante. Foto: Ivar Myrhøj

Ghita Nørby mener nej.

Da Birgitte Federspiel gik bort i 2005, har Detektor måtte ty til andre skuespillere fra filmsettet i deres undersøgelse af den påståede latterkrampe, der angiveligt førte til en indlæggelse.

Susse Wold var med i alle scenerne med Birgitte Federspiel, som spillede Susse Wolds tante. Og Susse Wold afviser fortællingen om indlæggelsen som en 'and', da Detektor skriver til hende.

Heller ikke skuespillerinde Annie Birgit Garde husker episoden fra filmoptagelserne. Og Detektor har ikke nøjedes med at forhøre sig hos skuespillerne fra settet. Undersøgelsen har også ført fakta-programmet forbi sundhedsvæsnet.

Dirch Passer i Charles Tante. Foto: Walther Månsson Vis mere Dirch Passer i Charles Tante. Foto: Walther Månsson

På Danmarks største akutmodtagelse, Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital, har ledende overlæge Michael Hansen-Nord, aldrig hørt om et sådant tilfælde. Og det på trods af, at han har arbejdet med akutmodtagelse i 30 år.

Heller ikke på Bispebjerg Hospital har den ledende overlæge ved akutmodtagelsen hørt om indlæggelser som følge af latterkrampe.

Da Detektor ringede til Ghita Nørby for at konfrontere hende, blev hun sur på journalisten og kaldte det en 'bagatel'. Historien er en 'lille blomst', der ikke skal tages så tungt.

»Hvorfor skal tingene være så bogstavelige? Jeg kan da ikke huske, hvordan det sluttede, og så er det bare sådan noget, jeg siger,« fortæller Ghita Nørby.