83-årige Ghita Nørby og 71-årige Svenn Skipper er gået fra hinanden - igen.

»Vi har ikke været sammen i et halvt år,« siger komponisten Svenn Skipper til Billed-Bladet.

Ghita Nørby bekræfter også, at hun og Svenn ikke længere er sammen, da B.T. taler med hende. Men ifølge hende har de to ikke været sammen i meget længere tid.

»Det er jo tusind år siden. Hold nu op. Svenn og jeg har ikke været sammen i syv-otte år, og jeg har ikke set ham længe,« siger hun og griner vantro.

Ghita Nørby og Svenn Skipper. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Ghita Nørby og Svenn Skipper. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Det er ellers ikke mere end et år siden, at B.T. besøgte Svenn Skipper i hans hjem. Her fortalte han, at de var fundet sammen igen, men at de boede hver for sig.

»Det var vores måde at gøre det på. Det gav os en frihed. I perioder er vi ikke sammen, og så savner vi hinanden. Det er det, som der skulle til i vores forhold, i stedet for at gå op og ned ad hinanden hele tiden,« sagde Svenn Skipper dengang.

Først var Ghita og Svenn gift i 27 år, men brød fra hinanden i 2011, hvor de blev skilt.

Det lykkedes dog for parret at klinke skårene. De fandt sammen igen et par år efter, men nu er det altså slut.

Ghita Nørby Foto: Linda Kastrup Vis mere Ghita Nørby Foto: Linda Kastrup

For blot et par måneder siden - i august - fortalte Ghita Nørby til B.T., at hun er svær at være i et forhold med, fordi hun er skuespiller.

»Jeg beundrer mennesker, der har fundet hinanden og vandrer gennem hele livet med hinanden. Så kan jeg godt tænke: 'Det har jeg aldrig prøvet'. (...) Det synes jeg må være fuldstændig vidunderligt. Men det er ikke min skæbne. Jeg har aldrig truffet sådan et menneske, og det menneske har aldrig nogensinde truffet mig. Men man ved jo aldrig,« fortalte Ghita Nørby under Smukfest i år.

Ghita Nørby har været gift flere gange. Hendes første mand hed Mogens Garth-Grüner. Herefter fulgte entertaineren Dario Campeotto, skuespilleren Jørgen Reenberg og pianisten Svenn Skipper, som hun blev skilt fra i 2011.

»Det er ikke svært for mig. Det er svært for de andre. Jeg får en invitation, og så står der: 'Goddag, vi vil gerne se Ghita Nørby plus ledsager'. Det er ikke sjovt at være 'ledsager'. Det er anonymt. Og det er den slags ting, som sådan nogle som mig godt kan komme til at lide under for livet. Men det er vilkårene. Vi har allesammen vores punkter, hvor vi må betale for at være til,« sagde Ghita Nørby.