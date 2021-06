For første gang åbner den 86-årige skuespiller Ghita Nørby op om, at hun lider af øjensygdommen våd AMD.

En sygdom, der behandles med injektioner direkte i øjeæblet, og som hun fik konstateret for over ti år siden, da hun gik til øjenlægen for at få læsebriller, men i stedet endte med en våd AMD-diagnose og en direkte tur på hospitalet.

Det fortæller hun i et stort interview i Øjenforeningens medlemsblad, 'Værn om synet'.

Ghita Nørby har ikke ønsket at kommentere sin situation yderligere over for B.T., men henviser til interviewet med Øjenforeningen.

Heri fortæller hun, at hun stadig har svært ved at få stukket medicin i øjet med en nål, selvom hun er lykkelig for den synsbevarende behandling, som hun modtager hver sjette til ottende uge på hospitalet.

»Tanken er den værste. For jeg har søde læger og sygeplejersker omkring mig, og jeg bliver lokalbedøvet. Men det er selve tanken om at blive stukket i øjet, der er ubærlig – i hvert fald for min fantasi. Men nu har jeg lært det. Så prøver jeg at trække vejret dybt. Det tager under et sekund, og så er det forbi,« fortæller Ghita Nørby i medlemsbladet.

Medicinindsprøjtninger direkte i øjeæblet er en forholdsvis ny metode til behandlingen af våd AMD.

Medicinen består af vand og såkaldt anti-VEGF, og det modvirker, at de nye blodårer – som den våde AMD danner – vokser ind i nethinden ved at tætne dem.

AMD står for aldersrelateret makula degeneration, og øjensygdommen kaldes også i folkemunde for alderspletter på nethinden.

AMD kan i værste tilfælde føre til blindhed og er den hyppigste årsag til svært synstab i den vestlige del af verden. Typisk vil man få halveret sin synsstyrke efter et halvt år, hvis man ikke modtager behandling.

Våd AMD, som Ghita Nørby har, er det sidste stadie og den mest aggressive form for AMD. Her dannes nye blodkar under nethinden, som kan trække væske og blødninger fra årehinden ind i nethinden.

Symptomerne på våd AMD vil typisk være nedsat syn, særligt et besvær med at læse. Det kan også være svært at genkende ansigter, da der kan opstå formforvrængning, så lige linjer kommer til at se buede ud.