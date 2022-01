»Hele Ghislaines verden er kollapset, og det bliver meget svært at forsætte.«

Disse ord, sagt i 1992 af Elizabeth Maxwell, Ghislaine Maxwells mor, har fået en profetisk klang.

I New York, onsdag aften omkring klokken 23 dansk tid, blev Ghislaine Maxwell nemlig kendt skyldig i fem ud af seks anklagepunkter om blandt andet grooming og manipulation af unge piger. En dom, der kan give hende op til 65 år fængsel.

Men det var en helt anden katastrofe, som i 1992 fejede benene væk under Maxwell-familien.

Det var Ghislaine Maxwell tiltalt for Ghislaine Maxwell var tiltalt i seks forhold. At have tvunget en mindreårig pige til at rejse fra Florida til New York mellem 1994 og 1997 for at deltage i sexaktiviteter med Epstein.

At have transporteret den samme mindreårige med det formål at få hende til at deltage i seksuelle aktiviteter.

At have sexhandlet en mindreårig, da Maxwell mellem 2001 og 2004 skulle have rekrutteret og transporteret en anden pige, for at hun kunne deltage i mindst en sexaktivitet med Epstein.

En bredere palet af anklager fra de fire ofre, der har udpeget Maxwell til at være den, der stod bag at skaffe mindreårige piger til at at indgå i sexaktiviteter med Epstein – herunder at have opfordret en af dem til at give Epstein massage flere gange i London mellem 1994 og 1995.

Maxwell er desuden tiltalt for ved to lejligheder at have talt usandt under ed, men de to forhold vil blive afprøvet ved en separat sag. Kilde: New York Times og Independent.

Før vi når dertil, skal vi dog endnu længere tilbage.

Helt præcist til 1. juledag 1961, hvor Ghislaine Maxwell kommer til verden som det niende barn af Robert og Elizabeth Maxwell.

Lykken varer kun to dage.

På tredjedagen bliver hendes 15-årige storebror Michael Maxwell alvorligt kvæstet i en trafikulykke, og de næste syv år ligger han i koma, indtil han dør.

Sorgen overskygger alt hos forældrene, og Elizabeth Maxwell indrømmede selv før sin død i 2013, at familiens baby dårligt blev bemærket.

Først da Ghislaine Maxwell tre år gammel siger ordene: »Mor, jeg eksisterer«, får forældrene øjnene op for hende.

En tegning af Ghislaine Maxwell fra retssalen. Hun risikerer op til 65 års fængsel. Foto: JANE ROSENBERG

De begynder at forkæle deres yngste barn, og der er ingen tvivl om, hvem der er Robert Maxwells yndlingsbarn.

Men han er lige så skruppelløs i fadergerningen, som han er i sin rolle som milliardindtjenende forretningsmand.

»Han tæskede os med et bælte – både drengene og pigerne,« har Ghislaine Maxwells storebror Ian Maxwell fortalt i John Prestons biografi om Robert Maxwell.

Men hvor andre af børnene trækker sig fra faren, forsøger Ghislaine Maxwell evigt og altid at holde sin far glad.

Kevin Maxwell, Christine Maxwell, Isabel Maxwell og Ian Maxwell, brødre og søstre til Ghislaine Maxwell, har også været til stede ved retssagen. Foto: Peter Foley

Hun uddanner sig på først Marlborough College og siden Oxford Universitet, og på den anden side venter en rolle som direktør i fodboldklubben Oxford United – som hendes far ejer.

Ghislaine Maxwell formår dog også i nogen grad at bane sin egen vej. I løbet af sin studietid er hun blevet gode venner med prins Andrew, der er søn af britiske dronning Elizabeth.

Et venskab, der baner vejen ind i landets fineste kredse.

I 1991 er hun klar til at tage springet fra England til USA, da Robert Maxwell, som i forvejen ejer mediehuset Mirror Group Newspapers – der udgiver seks aviser i England – også køber den amerikanske tabloidavis New York Daily News.

Og det er her, vi når frem til begivenheden, der med morens ord får Ghislaines Maxwells verden til at kollapse.

5. november forsvinder Robert Maxwell nemlig fra sin yacht Lady Ghislaine, der er opkaldt efter datteren. Ikke længe efter findes han lig i vandet ved De Kanariske Øer.

Ghislaine Maxwell flyver straks til Spanien, hvor hun fra dækket af sin fars yacht holder tale foran verdenspressen.

Ikke længe efter skal nok et chok dog ramme familien. Her kommer det frem, at Robert Maxwell har snydt og bedraget med midlerne i Mirror Group Newspapers pensionsfond.

Robert Maxwell viser første udgave af New York Daily News, som er publiceret under hans ejerskab, frem. Foto: MARIA BASTONE

Ingen er for alvor i tvivl om hans skyld – men sådan ser Ghislaine Maxwell det ikke.

»Han var ikke en skurk. En tyv er for mig én, der stjæler penge. Tror jeg, at min far gjorde det? Nej. Jeg ved ikke, hvad han gjorde. Det er klart, at der skete noget. Har han puttet dem i egen lomme? Stak han af med pengene? Nej,« forklarede hun til Vanity Fair.

Men selvom hun og den resterende søskendeflok ikke efterlades nogen formue, og selvom hun nu må undvære den far, hun i størstedelen af livet har forsøgt at behage, formår Ghislaine Maxwell – imod sin mors forventning – at fortsætte.

I New York møder hun en ny milliardær: Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein. Foto: AFP PHOTO / US District Court for the Southern District of New York Foto: HANDOUT

De to opbygger sig en luksuriøs livsstil og en mindst lige så luksuriøs omgangskreds, der kommer til at indeholde navne som Bill Clinton, Donald Trump og selvfølgelig Ghislaine Maxwells gamle ven – prins Andrew.

I 2003 bliver Epstein og Maxwell endda velsignet af selveste pave John Paul ll.

Men det er svært definere, hvad relationen mellem Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell helt præcist er.

Af retsdokumenter fra sagen, der netop har kørt mod Ghislaine Maxwell, fremgår det, at de har været tætte venner, som også har haft intimt forhold. Jeffrey Epstein har da også, i et interview fra 2003, beskrevet hende som sin bedste ven.

Ghislaine Maxwell giver Jeffrey Epstein en fodmassage. Nu er hun dømt, og han er død. Foto: AFP PHOTO / US District Court for the Southern District of New York Foto: HANDOUT

Medarbejdere i Jeffrey Epsteins palæ i Palm Beach, peger dog på, at Ghislaine Maxwell også har arbejdet for rigmanden som husbestyrer med ansvar for både finans- og socialliv.

Sikkert er det dog, at kontakten mellem de to bevares, selv efter han i 2008 modtager en 18 måneder lang fængselsstraf for opfordring af prostitution af en mindreårig.

I årene efter dommen fortsætter en endeløs strøm af anklager mod Jeffrey Epstein om seksuel udnyttelse af mindreårige piger.

Piger, som Ghislaine Maxwell har været med til at skaffe og 'overtale'.

Jeffrey Epstein anholdes i juli 2019. Han bliver fundet død i sin celle 10. august, hvor han har hængt sig selv.

I månederne efter forsvinder Ghislaine Maxwell, men lige lidt hjælper det, og i juli 2020 anholdes hun i sit palæ i New Hampshire.

Sidst i november i år begyndte retssagen mod hende, hvor de seks anklagepunkter baserede sig på fire kvinders udsagn.

Hele vejen igennem er hendes søskende mødt op og har talt hendes sag – blandt andet Ian Maxwell, som ifølge BBC belærte hele det fremmødte pressekorps om, at de udtalte søsterens navn forkert.

Men lige lidt har opbakningen hjulpet.

Onsdag klappede fælden, og Ghislaine Maxwells liv er – nok engang – kollapset.