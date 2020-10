Havde Bill Clinton kendskab til Jeffrey Epsteins mange overgreb på mindreårige? Var han selv en del af de ulovlige seksuelle udskejelser? Hvor tæt en relation havde de to magtfulde mænd overhovedet?

Spørgsmålene er mange, og finansmand Jeffrey Epstein er her ikke længere til at besvare dem. Det er hans mangeårige kompagnon Ghislaine Maxwell til gengæld.

Og under en afhøring i 2016 blev hun stillet nogle af de mange spørgsmål. Adspurgt, om de to mænd var venner, svarede hun:

»Jeg ville ikke være i stand til at kategorisere det som sådan, nej.«

»Var de bekendte?«

»Jeg vil ikke kategorisere det sådan,« gentog hun.

Spørgsmålene – og svarene – er en del af den 418 sider lange vidneforklaring, som i sidste uge blev offentliggjort.

Vidneforklaringen var i 2016 en del af et civilt søgsmål, hvor et af Jeffrey Epsteins påståede ofre, Virginia Giuffre, sagsøgte Ghislaine Maxwell for injurier.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Forud for sagen, som hun i øvrigt vandt, var Virginia Giuffre stået offentligt frem og havde berettet om de rædsler, som Epstein og Maxwell skulle have udsat hende for.

Ned i de mest hjerteskærende detaljer havde hun fortalt, hvordan parret ikke alene selv skulle have misbrugt hende, men også 'lånt hende ud' til andre.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Og Giuffre var ikke den eneste unge kvinde, der var en del af parrets påståede sextrafficking med mindreårige. Også andre piger blev udnyttet af parret og deres venner.

Blandt disse venner var ifølge Giuffre den tidligere præsident i USA Bill Clinton.

Hun har således forklaret, at den tidligere præsident besøgte Epsteins private ø Little Saint James Island. En ø, der i høj grad – ifølge beskyldningerne – dannede rammerne for finansmandens seksualforbrydelser.

Påstanden går på, at Giuffre på et tidspunkt på øen spiste middag med Epstein, Clinton, Maxwell, Maxwells assistent og to andre piger.

Da aftenen var omme, skulle den tidligere præsident være forsvundet med to 'smukke piger'.

»Der blev joket med det. Han (Epstein, red.) grinte ad det. Du ved, jeg kan huske, jeg spurgte Epstein, hvad Bill Clinton lavede her (på øen, red.), og han grinte og sagde: 'Nuvel, han skylder mig nogen tjenester'. Han fortalte mig aldrig, hvad tjenesterne var for,« har Giuffre tidligere forklaret.

Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY

Men det er løgn. Hele beskrivelsen af ekspræsidentens besøg er løgn. Det var i hvert fald, hvad Maxwell påstod, da hun under afhøringen i 2016 blev konfronteret med påstandene.

»Det her handler om ærekrænkelse af Virginia og de løgne, hun har fortalt. En af de løgne er, at præsident Clinton var på øen, mens jeg var til stede. Det er 1.000 procent løgn,« forklarede hun dengang.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i juli 2021 blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

Adspurgt, om Clinton nogensinde var om bord på Epsteins svinedyre privatfly, som i medier også er blevet kaldt 'Lolita Express', svarede hun vagt:

»Jeg har fløjet, ja.«

Mere konkret har Clinton selv været.

Via sin talsmand beskrev han i forbindelse med anholdelsen af Epstein 6. juli 2019, at han fire gange har været om bord på privatflyet. I 2002 og 2003 i forbindelse med arbejde. Turene gik til Asien, Afrika og Europa.

Hvem er Virginia Giuffre? Virginia Giuffre blev født 9. august 1983 i Californien. Hun blev døbt Virginia Louise Roberts.

Giuffre arbejdede på Donald Trumps Mar-a-Lago-resort, da hun i 2000 mødte Ghislaine Maxwell, som skaffede hende job som massør for Jeffrey Epstein.

Giuffre blev ifølge eget vidneudsagn af Maxwell og Epstein holdt fanget som sexslave mellem 2000 og 2002. I denne periode skulle de have misbrugt hende, ligesom de også skulle have 'lånt hende ud' til andre mænd – heriblandt prins Andrew.

Giuffre flygtede i 2002 til Thailand, hvor hun mødte den australske mand Robert Giuffre. De blev hurtigt gift.

Giuffre besluttede i 2010, da hun blev mor til en datter, at stå offentligt frem med sin beretning om tiden som påstået sexslave.

Giuffre er siden blevet en af de mest prominente stemmer i sagen mod Epstein, og hun står desuden bag organisationen Victims Refuse Silence, der kæmper for retfærdighed for ofre for menneskehandel.

Han besøgte desuden Epsteins kontor i Harlem og hans New York-lejlighed. Men han har aldrig været på den berygtede ø, forklarede han.

I samme ombæring lød det, at den tidligere præsident ikke havde nogen kendskab til Epsteins påståede forbrydelser, og at de to i øvrigt ikke havde talt sammen i over et årti.

Han gjorde sit for at tale sagen ned. Men i maj 2020 sprang endnu en bombe:

Igen trak Clintons forhold til Epstein overskrifter. Igen spillede Maxwell en væsentlig rolle i artiklerne.

I bogen 'A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein' hævdede de to forfattere nemlig, at den tidligere præsident udelukkende omgikkes Epstein for at være tæt på Maxwell.

De to skulle angiveligt have dyrket sex om bord på det føromtalte privatfly.

Clinton afviste atter via sin talsmand:

»Det er en total løgn i dag, det er en total løgn i morgen, og det vil forblive en total løgn fra nu af og i årene, der kommer.«

Mens store dele af den omfattende sag altså består af påstande mod påstande, er der dog visse detaljer, som hverken Maxwell eller Clinton kan benægte.

I 00'erne blev de set sammen ved talrige begivenheder. Maxwell deltog sågar ved Clinton-datteren Chelseas bryllup i 2010.

Om netop den fest forklarede Maxwell i sin vidneforklaring i 2016, at hun forinden havde været i Storbritannien for at tage sig af sin syge mor.

»Jeg deltog i (navn fjernet) bryllup. Men jeg ved ikke, om jeg specifikt vendte tilbage til USA for dét eller ej,« fremgår det af hendes vidneforklaring.

En skitse af Ghislaine Maxwell, da hun i juli blev fremstillet ved retten i New York efter sin anholdelse. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere En skitse af Ghislaine Maxwell, da hun i juli blev fremstillet ved retten i New York efter sin anholdelse. Foto: JANE ROSENBERG

Clinton er blot et af de prominente navne, der er blevet viklet ind i Epsteins skandalesag. En sag, som hovedpersonen ikke engang selv ser udrullet.

I august sidste år begik han selvmord i et fængsel i New York, mens han afventede sin retssag.

Nu er det hans mangeårige – påståede – partner in crime, der sidder fængslet.

I juli næste år skal Ghislaine Maxwell for retten. Tiltalt for sin rolle i Epsteins påståede seksualforbrydelser. Hun nægter sig skyldig.