Anden uge af retssagen mod sexforbryderen Jeffrey Epsteins højre hånd, Ghislaine Maxwell, er i fuld gang.

Tirsdag viste anklagerne hidtil usete billeder frem i forsøget på at overbevise dommeren og juryen om, at den 59-årige Maxwell stod i ledtog med den i dag afdøde rigmand.

Det skriver BBC, som desuden beretter, at billederne er nogle, som FBI fandt under en ransagning af Jeffrey Epsteins hjem på Manhattan i 2019.

Billederne viser - ifølge det britiske medie - blandt andet to af de kvinder, som har anklaget Ghislaine Maxwell for at bistå Epstein med sine sexforbrydelser.

På dette hidtil usete billede kan man se Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell kysse.

På billederne er kvinderne stort set nøgne og fotograferet forskellige steder i rigmandens luksushjem.

I retten blev der også vist hidtil usete billeder frem af Ghislaine Maxwell sammen med Jeffrey Epstein.

På disse billeder kan man se duoen i diverse intime situationer - på et af billederne kan man for eksempel se dem kysse, mens man på et andet kan se hende massere rigmandens fødder.

Ifølge BBC var det en 30-årig kvinde ved navn Carolyn, som vidnede i retten tirsdag. Ifølge hende havde hun adskillige seksuelle møder med Jeffrey Epstein, da hun var i alderen 14 til 18 år.

På dette hidtil usete billede fra Jefrrey Epsteins hjem kan man se, at rigmanden havde et portræt hængende af Ghislaine Maxwell over sit bord.

Hun fortalte, at hun droppede ud af skolen i syvende klasse og manglede penge, da hun blev introduceret til Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein af Virginia Roberts, som også er en af de kvinder, der har beskyldt både Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell for seksuelle forbrydelser.

Første gang Carolyn kom hjem til Jeffrey Epstein var hun 14 år gammel og fik angiveligt besked på at massere rigmanden sammen med Virginia Roberts.

Efterfølgende fik hun - ifølge sit vidneudsagn - 300 dollars af Ghislaine Maxwell, som samtidig skal have udtalt følgende:

»Du har en god krop til Jeffrey og hans venner.«

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein.

Ifølge Carolyn kom hun efterfølgende tilbage til Jeffrey Epsteins hjem over hundrede gange frem til hun blev 18 år, og hver eneste gang skal der være sket noget seksuelt.

Og hver eneste gang - påstår hun - betalte Ghislaine Maxwell hende penge.

Jeffrey Epstein døde i sin fængselscelle i 2019, hvor han afsonede en dom for at have betalt en mindreårig for seksuelle ydelser.

Rigmanden tog sit eget liv.

Her ses Ghislaine Maxwell, der risikerer op mod 80 år i fængsel, såfremt hun bliver kendt skyldig.

Siden hans død er der kommet yderligere oplysninger frem, som viser en grufuld historie om omfattende overgreb og grooming af mindreårige, som han angiveligt også lod sine rige venner udnytte seksuelt.

Sagen mod hans tidligere partner Ghislaine Maxwell antages at vare i alt seks uger. Her skal det afklares, hvor meget hun reelt vidste om rigmandens forbrydelser.

I alt fire kvinder beskylder hende for at have medvirket og hjulpet ham med at skaffe mindreårige til seksuelt misbrug i årene mellem 1994 til 2004.

Ghislaine Maxwell har nægtet sig skyldig i anklagerne. Hvis hun bliver kendt skyldig, risikerer hun op mod 80 år i fængsel.