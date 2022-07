Lyt til artiklen

20 års fængsel. Det er, hvad Ghislaine Maxwell er idømt for at have rekrutteret og manipuleret fire piger til at have sex med den afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Før sin dom sad hun fængslet i isolation i New York under det, hendes bror kaldte modbydelige forhold og brud på menneskerettighederne.

Men nu kan det være, at Maxwell-familien, på trods af dommen, kan smile en smule.

For selvom det var meningen, at hun skulle afsone sin dom i Danbury-fængslet i Conneticut, som fængslet i Netflix-serien 'Orange Is the New Black' er inspireret af, bliver det ikke sådan. Hun er i stedet rykket til et fængsel med lav sikkerhed i Florida.

Det skriver flere amerikanske medier. Heriblandt CNN.

Her kan hun se frem til at kunne deltage i en hel del aktiviteter.

Fængslets håndbog beskriver, ifølge New York Post, hvordan fængslet har erhvervsuddannelsesprogrammer samt kurser i gartneri og kosmetologi.

Der er også rig mulighed for at være aktiv, hvis det er det, hun har lyst til.

Hun kan således deltage i holdsportsgrene som softball, basketball og volleyball. Hun har også mulighed for at snuse til lidt af det liv, hun levede i frihed, da hun i fængslet kan dyrke yoga. Noget, hun har undervist i.

Hvis pulsen skal helt ned, har de indsatte også mulighed for at gå til filmaften.

Da hun sad indespærret i New York, kritiserede hun, at hun ikke måtte få besøg.

Men det bliver der rig mulighed for i det nye fængsel.

Her kan hun få ugentlige besøg af op til fire voksne og otte børn på samme tid.

Fængslet, som ligger i Florida, giver også Ghislaine Maxwell et gensyn med den stat, hvor Jeffrey Epstein misbrugte mange af sine ofre.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i 2019 i en fængselscelle i New York. Han var på det tidspunkt 66 år.

Epstein sad fængslet, mens han ventede på at få behandlet sin sag ved domstolene. Han var anklaget for sexhandel med mindreårige.

De to havde forbindelse til mange i eliten. Heriblandt britiske prins Andrew, som selv har været anklaget for at have begået overgreb på en mindreårig. En sag, der er indgået forlig i.