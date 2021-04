Der er kommet nyt i en af de mest omdiskuterede sager om sexhandel.

En af hovedpersonerne i sagen om Ghislaine Maxwell, som er kendt for at have været kæreste og assistent for den overgrebsdømte milliardær Jeffrey Epstein, har været i retten for første gang, skriver flere medier heriblandt New York Post og Mirror.

59-årige Ghislaine Maxwell beskyldes for at have hjulpet den afdøde 66-årige finansmand, Jeffrey Epstein, med at rekruttere mindreårige piger til seksuelle handlinger – hvilket hun fredag har benægtet i retten foran dommer Alison Nathan.

Anklagerne har også tiltalt Ghislaine Maxwell for at have betalt en pige, der fra 14-års alderen gav Epstein nøgenmassage og deltog i sexuelle handlinger med ham fra 2001 til 2004, og at pigen rekrutterede andre til at tilbyde erotisk massage.

Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Foto: JANE ROSENBERG

Den 29. marts ramte en ny tiltale Maxwell med yderligere to anklager – sammensværgelse af sexhandel og sexhandel med en mindreårig. Den nye tiltale udvider antallet af anklagere – der er nu omhandler fire mindreårige, frem for tre.

Den nye anklage forlænger også tidsrammen for Maxwells påståede deltagelse i Epsteins misbrug med syv år mellem 1994 og 2004, hvor det førhen var mellem 1994 og 1997.

Maxwell har tidligere nægtet sig skyldig i alle anklager.

Hendes retssag er fremsat til at begynde igen 12. juli.

Maxwell er tilbageholdt uden kaution i Metropolitan Detention Center i Brooklyn siden hun blev anholdt sidste år og her har hendes advokater gentagne gange klaget over de hårde betingelser for hendes fængsling.

Sagen omkring sexhandel har rystet hele kendisverden, hvor kendte og royale er blevet beskyldt for at være en del af det. Heriblandt britiske prins Andrew, som også har nægtet al kendskab til sagen.