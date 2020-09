Influencer Tina Maria Hansen - der vandt reality-programmet Paradise Hotel tilbage i 2012 - har netop solgt sin 182 kvadratmeter store mølle i Kildebrønde, Greve - efter bare en måned på markedet.

Møllen blev udbudt til salg i april for 4.795.000 kroner - og nu afslører tinglysningen af handlen, at det også er præcis, hvad Tina Maria Hansen og kæresten, Patrick Engbo, har fået for deres nyistandsatte mølle fra 1860.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Det kendte blogger-par købte Kildebrønde Mølle tilbage i 2016 - den gang lød prisen på 2.795.000 kroner.

Dermed er der muligvis udsigt til en økonomisk gevinst til parret. Med i regnestykket hører dog, at Tina Maria Hansen og Patrick Engbo i deres tid på adressen har istandsat kvadratmeterne til det, som ejendomsmægleren Kjeldskov & Co. i deres salgsopstilling beskrev, som en “tidssvarende og spændende bolig”.

Møller til salg

Selvom boligen er renoveret og istandsat henover de seneste fire år, er der fortsat ingen tvivl om ejendommens tidligere virke: Udefra er der nemlig tale om en mølle - en-til-en - mens kvadratmeterne indvendigt fordeler sig med beboelse i tre etager - hvor man på anden sal kan se møllehjulet i loftet.

Møller er ikke et helt sjældent syn på det danske boligmarked - for øjeblikket er der således ifølge Boliga.dk en god håndfuld registreret til villa-brug at vælge mellem. Og også i disse er man ikke i tvivl om, at der er tale om ejendomme, opført til andet formål end madlavning og afslapning på sofaen.

De nye ejere af Tina Maria Hansens mølle kan dog også se frem til elementer, der ikke just leder tankerne i retning af vindsus i møllearmene og kværning af korn: Huset er nemlig udstyret med moderne fornødenheder som japansk douche toilet, walk in-closet og samtalekøkken.

