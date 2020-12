Første juledag er det præcis fire år siden, at den verdensberømte sanger George Michael gik bort.

Få dage før hans dødsdag er hans ekskæreste Fadi Fawas blevet tilbageholdt af politiet.

Ifølge The Sun blev den 47-årige Fawas fanget på fersk gerning i forsøget på at bryde ind i den afdøde popstjernes 41 millioner kroner dyre hjem i London.

Et hjem, som tidligere har været er dramatisk omdrejningspunkt mellem Fadi Fawas og George Michaels efterladte familie.

Britiske George Michael døde af naturlige årsager og blev fundet i sin lejlighed af Fadi Fawaz den 25. december 2016. Foto: MAX NASH Vis mere Britiske George Michael døde af naturlige årsager og blev fundet i sin lejlighed af Fadi Fawaz den 25. december 2016. Foto: MAX NASH

Familien smed nemlig Fadi Fawas ud, da 53-årige George Michael døde, hvilket Fawas var alt andet end tilfreds med.

Han nægtede derfor i længere tid at forlade boligen, men måtte opgive sidste år, efter at han havde totalsmadret stedet under en fest.

Ifølge et vidne, der tirsdag formiddag så Fadi Fawas blive anholdt, efter at han havde knust en rude og klatret indenfor, fortæller til det britiske medie, at Fawas blev trukket skrigende ud af betjentene.

»Det er mit hjem. George ville have, jeg skulle have det,« skal han have råbt ifølge vidnet.

»Han så meget skidt ud – som om at han har levet et hårdt liv. Han var meget følelsesladet,« fortsætter vidnet.

Ifølge vidnet kravlede Fadi Fawas over et sikkerhedshegn, før han formåede at smadre ruden og kravle indenfor.

»Politiet forsøgte at snakke ham til fornuft, men han blev ved med at skrige, at det var hans sted, og at George ville have, han skulle have det,« siger vidnet og fortsætter:

»Det må være en meget svær og ensom tid på året for ham, fordi det er Georges dødsdag.«

(Arkivfoto) George Michael ses her sammen ekskæresten Fadi Fawaz. Foto: Splash News Vis mere (Arkivfoto) George Michael ses her sammen ekskæresten Fadi Fawaz. Foto: Splash News

Ifølge The Sun blev Fawas ikke anholdt i forbindelse med indbruddet. Han blev blot tilbageholdt og bedt om at forlade stedet, hvilket han gjorde.

Det er ikke første gang, at Fawas, der har kæmpet med både et stof- og alkoholmisbrug, har problemer med lovens lange arm.

I juli sidste år blev han anholdt efter at have forvoldt voldsomme skader på George Michaels hus. Han smadrede blandt andet vinduer, møbler og vægge med en forhammer.

Kort efter, at George Michael blev fundet død i sin seng i 2016, kom det frem, at musikeren ikke havde efterladt noget af sin formue på 793 millioner kroner formue til Fawas.

Da George Michaels familie herefter oplyste ham, at han skulle flytte ud, udtalte han, at han 'kun ville forlade stedet, hvis det blev i en kiste'.

Fadi Fawaz dannede par med George Michael on and off fra 2012 og frem til sangerens død.

George Michael døde en naturlig død på grund af dilateret kardiomyopati og myocarditis og fedtlever.

Dilateret kardiomyopati er en sygdom, som gør hjertemusklen ude af stand til at pumpe tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen, mens myocarditis er hævelser i hjertet.