George Clooney er efterhånden blevet 58 år gammel, men på trods af det er han stadig en af de mest eftertragtede herre i Hollywood. Det var måske de færreste, som havde forudset, at han ville slå sig ned med kone og børn.

Han fortæller i et nyt interview, hvordan hustruen Amal Clooney fuldstændigt vendte op og ned på hans syn på livet.

Sammen har parret, der blev gift i 2015, tvillingerne Alexander og Ella, som de fik i 2018. Og da han bliver spurgt om, hvorvidt han havde set sig selv blive far i en alder af 55 år er svaret:

»Jeg regnede ikke med at få børn og kone på det her tidspunkt af mit liv, men så dukkede Amal op,« siger han til Sky News og fortsætter:

»Hun ændrede alt på en meget smuk og uventet måde.«

Forholdet til den libanesisk-britiske advokat og menneskerettighedsforkæmper har selvklart været i mediernes søgelys.

I 2014 skrev tabloid-avisen Daily Mail, hvordan Amal Clooneys mor af religiøse årsager ikke var begejstret for datteren og Hollywood-skuespillerens forestående ægteskab.

Avisen beklagede efterfølgende den usande historie, men George Clooney nægtede at tage imod undskyldningen, og da et fransk magasin et par år efter med telelinser sneg sig til at tage billeder af Clooney og Amals nyfødte tvillinger, reagerede han også prompte med truslen om sagsanlæg.

Men denne gang er det ene og alene af positive årsager, at George Clooney står frem i medierne.

Det gør han nemlig i forbindelse med sin nye miniserie Catch.22, hvor han har flere kasketter på.

Han er nemlig medvirkende, producent og instruktør i serien, der også har Hugh Laurie og Kyle Chandler på rollelisten.

George Clooney slog for alvor igennem i 90'erne, hvor han spillede lægen Doug Ross i tv-serien Skadestuen.

Den rolle vandt han en Emmy for. Han forlod serien i 1999. Det er første gang, at han optræder på fjernsyn i en fast rolle i 20 år.

For skuespilleren handler det ikke om, det er en serie, teater eller en film, man medvirker i.

»Jeg har arbejdet med fjernsyn i adskillige år. Produceret, instrueret og skrevet til tv. Men det er vel et stykke tid siden, jeg sidst har været foran kameraet,« siger han.

Catch 22 fik premiere i maj 2019 og kan ses på streamingtjenesten Cmore. Det er en mørk og humoristisk serie baseret på bogen af samme navn fra 1961 af forfatter Joseph Heller.