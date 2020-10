Den dag i dag bliver George Clooney anset som værende en af Hollywoods største filmstjerner.

Sådan har det dog ikke altid været.

Den 59-årige skuespiller startede nemlig ud med at medvirke i serien 'Skadestuen', og dengang var det ikke lige let at skifte status fra tv-stjerne til filmstjerne.

Ikke desto mindre fik George Clooney chancen i filmen 'Batman & Robin' fra 1997, hvor han spillede over for blandt andet Arnold Schwarzenegger.

Filmen blev dog alt andet end vellykket, hvilket fik store konsekvenser for George Clonney. Det fortæller skuespilleren selv i et interview med The Sun.

Ifølge George Clooney ødelagde filmen hans karriere, fordi han efterfølgende blev sortlistet, da ingen gad at arbejde med ham.

»Jeg lavede stadig 'Skadestuen', og der var altid de her diskussioner om, hvorvidt man kan lave skiftet fra tv til film. Det var en stor ting, og jeg tabte den diskussion,« siger han.

»Efter 'Batman & Robin' fandt jeg ud af, at jeg blev holdt ansvarlig for hele filmen – ikke kun for min egen præstation,« fortsætter han og fortæller, at en instruktør direkte afviste ham til en rolle, fordi han ikke anså ham som værende en 'filmstjerne'.

George Clooney og hans hustru, Amal Alamuddin. Foto: ANDY RAIN Vis mere George Clooney og hans hustru, Amal Alamuddin. Foto: ANDY RAIN

George Clooney fortæller endvidere, at han blev 'reddet' af instruktøren Steven Soderbergh, der tilbød ham en rolle i sin komedie 'Out of Sight' fra 1998.

»Steven havde et par uheldige film bag sig, og jeg havde lige lavet 'Batman & Robin', så vi havde begge brug for en succes. Vi havde ryggen mod muren, kan man sige.«

Heldigvis viste 'Out of Sight' sig at blive en stor succes, og siden da er det kun gået én vej for George Clooney, der har kæmpe film såsom 'Ocean's Eleven', 'Syriana' og 'Burn After Reading' bag sig. Nemlig opad.

Han har vundet fire Golden Globes, to Oscars og er flere gange blevet kåret som verdens mest sexede mand. Derudover har han instrueret og produceret flere film.

Privat er han gift med Amal Alamuddin, der er uddannet advokat med fokus på international ret og menneskerettigheder.

De to blev gift i 2014 og har to børn sammen – to tre-årige tvillinger ved navn Ella og Alexander.