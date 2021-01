»Det navn vil for altid blive associeret med opstand.«

Sådan lyder George Clooneys dom over Trump-navnet i kølvandet på de uroligheder, der fandt sted onsdag i sidste uge, hvor vrede Donald Trump-støtter trængte ind i Kongressen for at erklære deres utilfredshed med valgresultatet.

Ifølge George Clooney har urolighederne medført, at hele familien Trump er færdige i amerikanske politik. Det siger han i et interview med KRCW, hvor han bestemt ikke lægger fingre imellem.

»Det her har smidt Donald Trump, Donald Trump. Jr., Ivanka … dem alle … i historiens skraldespand. Det navn vil for altid blive associeret med opstand,« siger den 59-årige skuespiller.

George Clooney. Foto: HENRY NICHOLLS

Urolighederne i USA fandt sted onsdag aften dansk tid ved Kongressen i Washington D.C.

Her var tusindvis af Trump-støtter samlet for at støtte Donald Trumps påstand om, at han blev snydt for valgsejren til det amerikanske præsidentvalg 3. november.

En påstand, som Donald Trump selv er så overbevist om, at han blandt andet har forsøgt at presse indenrigsministeren i delstaten Georgia til at snyde og 'finde' stemmer nok til at vende nederlaget til en sejr.

En skandale, som blev optaget og efterfølgende lækket til Washington Post, der efterfølgende delte den med offentligheden.

Donald Trump. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Ifølge George Clooney var denne skandale dog ikke nok til hverken at skræmme Trumps trofaste følgerskare væk eller til at sætte en stopper for hans politiske karriere.

Men det er urolighederne altså.

»Intet af det andet virkede til at betyde noget som helst. Men det her … det betød noget,« lyder dommen fra den populære Hollywood-stjerne.

Fem personer – deriblandt en politibetjent – mistede livet som følge af urolighederne i Kongressen.