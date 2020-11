Man må sige, at George Clooney er en gavmild herre. I hvert fald over for dem, han holder kært.

Der har i årevis floreret et rygte om, at Hollywoodstjernen engang forærede intet mindre end 14 af sine bedste venner en kuffert hver med en million dollars indeni.

Og nu bekræfter den 59-årige skuespiller det vanvittige rygte.

I et større interview med magasinet QC fortæller han, at han i 2013 forærede sine venner pengene, der i dag svarer til knap 6,3 millioner danske kroner, fordi han ville betale dem tilbage for den hjælp, de havde givet ham i tidens løb.

Det var George Clooneys nære ven og forretningspartner Rande Gerber, der tilbage i 2017 fortalte om skuespillerens gavmilde gestus.

George Clooney har dog aldrig selv bekræftet eller kommenteret historien. Altså før nu.

I interviewet fortæller han, at han netop havde mødt Amal Alamuddin, som han er gift med den dag i dag. Dengang var de dog ikke begyndt så meget som at date.

»Så jeg var en single fyr på omkring de 52 år, og de fleste af mine venner er ældre end mig, så jeg tænkte, at alle de her gutter havde hjulpet mig på den ene eller anden måde henover en periode på 35 år,« siger han og fortsætter:

George Clooney med sin ven Rande Gerber og dennes kone, Cindy Crawford. Foto: TOBY MELVILLE

»Og jeg tænkte, at jeg ikke ville være, hvor jeg var, hvis jeg ikke havde dem. Og vi er alligevel så tætte, at de alle står i mit testamente, så hvorfor pokker skulle jeg vente på at blive ramt af en bus, tænkte jeg.«

Selv om man er en megastjerne i Hollywood, er det dog ikke helt nemt at få fingrene i 14 millioner dollars i kontanter fra den ene dag til den anden, fortæller George Clooney.

Han havde dog hørt om et specifikt sted i Los Angeles, hvor det kunne lade sig gøre, og her kørte han så hen i en halvsmadret varevogn med teksten 'blomsterhandler' på siden.

Med hjælp fra »et par sikkerhedsvagter, der var ved at skide i bukserne af skræk« fyldte George Clooney fire sportstasker og bad sine kammerater om at komme hjem til ham den følgende dag.

»Så tog jeg et kort frem og udpegede alle de steder i verden, som jeg havde besøgt på grund af dem, og så spurgte jeg dem, hvordan man betaler folk tilbage for den slags,« siger han og fortsætter:

»Og så sagde jeg: 'Nå ja, hvad med en million dollars?'.«

George Clooney fortæller endvidere, at hans ven Rande Gerber, som selv er en succesfuld forretningsmand og gift med Cindy Crawford, først nægtede at tage imod pengene.

Lige indtil George Clooney 'truede' ham ved at sige, at hvis han ikke tog imod dem, så ville ingen af de andre få pengene.