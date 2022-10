Lyt til artiklen

Han var kendt som den evige bachelor, men pludselig fandt han kærligheden, og i 2014 gav det genklang i Hollywoods, da han skulle giftes.

Otte år efter er George og Amal Clooney stadig lige forelsket. I en række nye interview afslører de hemmeligheden bag deres lykkelige ægteskab.

Den 61-årige Hollywoodstjerne og den 44-årige britisklibanesiske menneskerettighedsadvokat mødtes ved et middagsselskab hos en ven i 2013

Ifølge George Clooney var det kærlighed ved første blik.

»Det var nemt. Da hun trådte ind ad døren, blev jeg bare ligesom fanget af hende,« forklarer George Clooney i et nyt interview med CBS i anledning af hans nye film 'Ticket to Paradise', hvor han spiller sammen med sin gode veninde, Julia Roberts.

Amal Clooney indrømmer, at Amors pil ikke på samme måde ramte hende:

»Jeg mødte ham og tænkte, at det er dejligt, at der er sådan en som ham i verden,« siger hun i interviewet og fortæller, at hun dog ikke ligefrem regnede med, at hun ville blive gift med ham.

Men George Clooney gav ikke op. Han begyndte at skrive breve til Amal.

»Nogle af brevene kom fra hans hund. Der stod, at hans hund havde behov for en menneskerettighedsadvokat for at blive reddet fra hans vinkælder. Det er, hvad jeg husker,« siger Amal, der dog altså faldt for Clooneys scoretrick.

Og det skulle vise sig at blive et rigtig godt kærligheds match:

»Det er kærlighed. Det er hemmeligheden. Men det er ikke et spørgsmål, vi nogensinde har tænkt over. Det har bare været let. Den letteste ting i vores liv,« siger svarer George Clooney på spørgsmålet om, hvad deres hemmelighed er til et lykkeligt ægteskab.

Parret fortæller desuden, at de endnu aldrig har skændes.

»Vi er enige om det meste,« uddyber de i et interview med E! News, hvor George Clooney også påpeger, at han mener, at hans modne alder også spiller ind.

»Når du er 61 år, som jeg tilsyneladende er. Som du bliver ældre, ser du anderledes på tingende,« siger han og forklarer, at han nu prioriterer, hvad der er værd at skændes over, og hvad der ikke er.

Desuden har han valgt at anskue, at han er den den lykkeligste mand i live, og at han vælger at værdsætte det.

Desuden håber parret, at de også kan være med til at vise et godt eksempel for deres børn, de femårige tvillinger Alexander og Ella.