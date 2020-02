Da tredje sæson af DRs søndagsserie ’Bedrag’ sidste år løb over skærmen, kom Maria Rich for alvor i danskernes søgelys.

Den 46-årige skuespiller blev uddannet tilbage i 1999 og har igennem årene fået masser af ros for sine roller især på teaterscenen, men der er ikke noget som en tv-serie på DR i den bedste sendetid, der kan få dig helt frem i rampelyset.

I tredje sæson af ’Bedrag’ spiller Maria Rich en overset bankrådgiver, der ender ud i en forfærdelig omgang hvidvaskning med farlige venner i underverdenen.

Anmelderne stod i kø for at rose netop den tredje sæson af ’Bedrag’, og måske spillede Maria Rich og co. lidt for godt skuespil? I hvert fald har hun efterfølgende haft flere sjove oplevelser med seerne.

Maria Rich vandt en Robert som Årets 'kvindelige hovedrolle - tv-serie' for sin præstation i 'Bedrag' Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Maria Rich vandt en Robert som Årets 'kvindelige hovedrolle - tv-serie' for sin præstation i 'Bedrag' Foto: Niels Christian Vilmann

»For det første har jeg prøvet at gå rundt med mine børn til Halloween og stemme dørklokker og fået at vide af forældrene, at det var mig, de var mest bange for,« fortæller Maria Rich med et smil.

»Derudover har jeg oplevet at stå uden for en bank og skulle hæve 200 kroner. Sedlen kom ikke ud, så jeg gik ind i banken for at få mine penge og sige, at der er noget galt med hæveautomaten,« fortæller hun videre.

»Bankdamen kigger på mig og spørger, om det er dig fra ’Bedrag’, og så blev det virkelig mærkeligt. De kunne ikke se, at der var noget galt med automaten, så jeg gik arrig derfra, fordi de ikke troede på mig,« husker hun tilbage om oplevelsen, hvor hun altså var blevet landskendt som svindleren fra tv.

I det hele taget har Maria Richs medvirken i ’Bedrag’ været en speciel oplevelse.

Maria Rich til premiere på 'Klovn The Final'. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Maria Rich til premiere på 'Klovn The Final'. Foto: Niels Christian Vilmann

Hun fortæller, at forfatterne i begyndelsen diskuterede, om seerne overhovedet ville tro på, at en kvinde kunne finde på at bedrage så voldsomt.

»Så kom Britta Nielsen, og så grinede alle,« smiler hun.

»Serien blev først sendt efter hendes sag, men da vi var i gang med at lave den, var hverken Danske Bank eller Britta-sagen begyndt at rulle, så det var vildt at blive indhentet af virkeligheden.«

For tiden er Maria Rich aktuel i den tredje ’Klovn’-film, ’Klovn The Final’, hvor hun spiller Casper Christensens vanvittige svigermor. En rolle, hun netop havde fået for sin præstation i ’Bedrag’.