Den amerikanske skuespiller og sygeplejerske Sonya Eddy er død.

Det bekræfter Eddy's tætte veninde, den Oscar-vindende skuespiller Octavia Spencer, i et oplag på Instagram tirsdag.

»Min ven Sonya Eddy døde i går aftes. Verden har mistet endnu en kreativ engel. Hendes utallige 'General Hospital'-fans vil savne hende. Mine tanker og bønner er med hendes nærmeste, venner og fans,« skriver Oscar-vinderen i sit opslag.

Af opslaget fremgår det Sonya Eddy døde mandag.

Den amerikanske skuespiller er bedst kendt for sin rolle som Epiphany Johnson i sæbeoperaen 'General Hospital'. Hun medvirkede i mere end 500 episoder fra 2006 til 2022.

Ifølge det amerikanske medie TMZ var Sonya Eddy på hospitalet i forbindelse med en planlagt operation den 9. december og blev udskrevet to dage senere.

Sonya Eddys nære ven og kollega Tyler Ford fortæller til mediet, at Eddy den 15. december blev indlagt igen, da lægerne opdagede en alvorlig infektion som følge af operationen. Sonya Eddy blev mandag morgen lagt i respirator efter, at lægerne fortalte Tyler Ford, at der ikke kunne gøres mere.

Mandag aften døde Sonya Eddy 55 år gammel.