Geggo fra 'Familien fra Bryggen' håber, at influencers vil begynde at tage ansvar, så unge mennesker ikke får mindre selvværd.

Stephanie Karma Salvarli bedre kendt som Geggo fra ‘Familien fra Bryggen’ har både fået lavet bryster og fedtsugning, men alligevel advarer hun nu andre realitydeltagere og influencers imod skønhedsoperationer.

Geggos fokus er på de influencers, der reklamerer for skønhedsoperationer, det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Her for tiden trender det at influencers, offentlige personer/reality-deltagere (kært barn har mange navne) reklamerer for skønhedsoperationer og botox/filler. Jeg synes dog, at vi har et ansvar for, hvad vi præger vores unge følgere til.'

Geggo indrømmer selv, at hun ikke altid er det bedste forbillede, da hun ofte bander for meget, hvilket hun ifølge sit opslag arbejder på, men det er vigtigt for hende at poientere, at influencers bør tage ansvar for de ting, som de reklamerer for.

'Jeg er klar over, at tendensen hedder, at det er “nice” at få nogle gratis behandlinger imod at dele en rabatkode eller lignende, men er man i virkeligheden med til at forskrue de unge menneskers hovede og give dem følelsen af, at de ikke er gode nok, som de er? Og er det moralsk ikke the wrong thing to do? Vi kæmper for, at vores børn skal vokse op og føle sig “gode nok” og som stærke individer, ikk’?'

Geggo blev selv tilbudt en sponsor-aftale i forbindelse med fedtsugning af ridelår, som seere af ‘Familien fra Bryggen’ kunne følge, men det er vigtigt for hende at nævne, at hun ikke tog imod det sponsorerede tilbud.

'Jeg synes gerne, man må vise, at man får lavet visse ting. Det er en del af influencer-gamet, og verden skal ikke pakkes ind i vat. Skønhedsbehandlinger SKER jo, that’s a fact, men derfra til at direkte opfordre unge til at gennemgå operationer, at give dem rabatter og konkurrencer, er det ok? Og hvor går grænsen, synes du?' Afslutter Geggo sit opslag.

Opslaget har indtil videre høstet mere end 30.000 likes og flere reality-deltagere og influencers har også ytret en kommentar til opslaget.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Se hele Geggos opslag herunder: