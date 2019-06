Realitystjernen Stephanie ‘Geggo’ Salvari, der er kendt fra programmet ‘Familien fra Bryggen’ mener, der er gået mode i at være tilfreds med sin krop uanset hvad.

Sådan har den 29-årige tv-stjerne det dog ikke selv.

I et opslag på sin Instagram-profil forklarer Geggo, at hun mener, der er gået mode i at være såkaldt ‘body positive’ (kropspositiv, red.) og elske sin krop.

Ifølge realitystjernen er det dog omvendt også blevet nærmest lidt forkert, hvis man ikke nødvendigvis elsker sin krop, præcis som den er.

‘Det er også lidt som om, det er blevet en smule “forbudt” at udtrykke, især som offentlig person (men bestemt også private), at der er noget, man er utilfreds med - og det er egentlig lidt fjollet, synes jeg,’ skriver Geggo på sin Instagram-profil.

Hun fortæller samtidig, at hun ikke selv er ubetinget glad for sin egen krop.

‘Jeg er ikke en stor pige, det ved jeg godt, men jeg er ikke tilfreds med min krop - there, i said it. Jeg vil ikke være skelet-tynd, jeg vil bare gerne være tilpas i min egen krop. Det er jeg ikke flov over at indrømme, at jeg ikke er lige nu,’ skriver Geggo.

Den 29-årige tv-darling fortæller desuden sine 535.000 følgere, at hun nu er begyndt på et forløb hos en privat træner.

Det indebærer også en kostplan, og målet er at ‘stramme væsentligt op’, skriver Geggo.

Hun understreger dog samtidig, at folk endelig skal blive ved med at elske deres former.

'Jeg elsker at så mange elsker deres former BLIV ved med det - former er dejlige. Jeg vil bare gerne omrokere lidt på mine, og det er altså OKAY,' skriver Geggo.

Geggo blev i april gift med sin mand Cengiz Salvari, og de to har sammen datteren Alba.