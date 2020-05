Som 14-årig blev realitystjernen Stephanie 'Geggo' Salvarli indlagt på psykiatrisk afdeling.

Men allerede som otteårig havde hun tvangstanker, der fik hende til at skære sig selv i underarmene med en saks.

Det fortæller 'Familien fra Bryggen'-stjernen i sin nye bog 'Geggo – Fra vild teenager til businesskvinde og mor', som udkom onsdag.

Stephanie Salvarli understreger, at den selvskadende adfærd ikke var et forsøg på at gøre en psykisk smerte fysisk.

»Jeg skar i min hud, fordi jeg følte, at jeg skulle have alle de bakterier ud af min krop, som, jeg var sikker på, sad fast derinde. Jeg havde en idé om, at jeg kunne presse det dårlige ud, og så ville alt blive godt igen. Jeg græd ikke og var ikke ulykkelig, men jeg følte mig beskidt, hvis ikke jeg gjorde noget for at komme af med bakterierne. Vi vidste det ikke dengang, men senere fik jeg at vide, at jeg led af OCD,« skriver hun i bogen.

Den 30-årige tv-kendis har stadig tydelige år på sine arme i dag. Og heller ikke dengang kunne hun skjule selvskaden for sin mor, Linse Kessler.

»Min mor blev naturligvis mega påvirket og ked af det, og selvom vi ikke er typerne, der taler om vores udfordringer, var hun så god i den situation, og hun tilsidesatte alt for at støtte mig,« skriver Stephanie Salvarli i 'Geggo – Fra vild teenager til businesskvinde og mor'.

Det hjalp at få sluppet katten ud af sækken og tale om problemerne. Så for en stund forsvandt tvangstankerne. Men efter et ophold på efterskole i Jylland kom de tilbage. Voldsommere end nogensinde før.

Nu var der mange ting, Stephanie Salvarli ikke længere kunne røre ved. Hun følte fysisk bakterierne kravle rundt på sig, og flere gange kørte hun langt forbi sit stoppested med bussen, fordi hun ikke kunne få sig selv til at trykke på den bakteriefyldte stop-knap.

Hun begyndte også at gå med mundbind på gaden. Og under et par tynde handsker, som blev skiftet flere gange om dagen, kunne hun mærke hænderne revne efter et stort forbrug af håndsprit. Derudover kunne hun vaske hænder op til 85 gange om dagen og gå i bad ti gange - når hun havde sikret sig, at bruseren var pudset, og vandhanen sprittet ordentligt af.

Den dengang 14-årige Stephanie Salvarli fik stor støtte fra sin mor, som medbragte engangstallerkener og plastikbestik, når de var ude at spise, så datteren ikke behøvede at bruge restaurantens service. Moderen håbede nok, at det var et teenage-flip, der ville gå over, skriver Stephanie Salvarli i bogen. Men det gjorde det ikke.

Derfor besluttede mor og datter i fællesskab, at Stephanie Salvarli skulle indlægges på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, hvor hun fik både kognitiv behandling og medicin for sin OCD.

Her tog Stephanie Salvarli hurtigt 35 kilo på, fordi medicinen fik hende til at miste mæthedsfornemmelsen. Men den fik hende også til at miste modet.

»Jeg følte, at medicinen var en midlertidig løsning - et slags plaster, der ikke ville hjælpe noget. Pillerne var ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen,« skriver hun.

Stephanie Salvarli elskede, at stedet var klinisk rent, men hun hadede at føle sig overdrevent sygeliggjort blandt andre patienter, der havde værre mentale problemer end hende selv. Og hun gemte pillerne i munden for at spytte dem ud, når sygeplejersken var gået.

Stephanie Salvarli ved stadig ikke, om det skyldtes chokket over at være der. Men noget fik hende til at få det bedre uden medicin, skriver hun.

Efter ti måneders behandling blev hun udskrevet og fik recept på ADHD-medicin mod sygdommen.

I dag er hun ikke længere medicineret, men har stadig milde tvangstanker, som ikke påvirker hendes hverdag synderligt.

Hendes mand, Cengiz Mads Salvarli, har for eksempel bemærket, at hun slukker vandhanen tre gange efter at have brugt den, men hun kan holde sin OCD tilbage i en grad, så hendes datter ikke lægger mærke til den eller bliver påvirket af det, skriver Stephanie Salvarli i sin nye bog.

'Geggo – Fra vild teenager til businesskvinde og mor' udkom onsdag på Politikens Forlag.