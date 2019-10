'Familien fra Bryggen'-stjernen Geggo afslører en stor nyhed.

Hun skriver på Instagram, at hun har tænkt sig at udgive en bog om sit liv.

Det er dog ikke alle aspekter af 29-årige Geggos liv, som hun har tænkt sig at dele med læserne.

'Jeg kan med stolthed, spænding og allermest glæde fortælle jer, at det vi er i gang med at skyde på billedet her, er forsiden til min bog, som efter planen udkommer foråret 2020,' skriver Geggo på Instagram og fortsætter:

'Det bliver ikke en uddybning af min barndom (det har vi prøvet - det skal vi ikke ud i igen) - og alligevel kommer der faktisk lidt derfra også.'

'Det bliver ikke en uddybning af min barndom (det har vi prøvet - det skal vi ikke ud i igen) - og alligevel kommer der faktisk lidt derfra også.'

Reality-stjernen valgte tidligere ikke at medvirke i sin mors bogprojekt 'Mig og Mopper', da hun ville ikke have, at alt for meget af barndommen blev rodet op i igen. Hun har blandt andet tidligere skrevet om, hvordan hendes far har kæmpet mod en narkotikaafhængighed i hendes barndom.

Nu skriver hun altså sin egen bog til sine fans, og den kommer også til at handle en smule om kendissens opvækst.

Hun skriver, at bogen skal handle om den udvikling, hun gik igennem, hvor hun startede som en alkoholglad teenager med dårlig økonomi, men udviklede sig til at være en selvstændig erhvervsdrivende og mor med stort M.