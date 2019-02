På torsdag er der både premiere på 'Familien fra Bryggen' og Geggos første film.

‘Familien fra Bryggen’-stjernerne er nogle af de største indenfor dansk reality-tv, men nu indtager Geggo også en anden scene, i næste uge er der nemlig premiere på hendes første film-opræden, og der er ingen tvivl om, at det bliver en meget klodset film.

'Jeg har glemt at fortælle jer, at min skønne røst er at høres i den nye ‘LEGO Movie 2’ – og endda på hele to karakterer. Bevares, det er meget få replikker – men jeg synes bare, det er sejt at være med,' skriver Geggo på sin Instagram og fortsætter:

'Filmen er så absolut anbefalelsesværdig – og hvis du spotter min stemme, når du ser den (hvis du for eksempel streamer) – så film det, og send det til mig,'

Lego filmen har dansk premiere på torsdag d. 7. februar, hvilket er samme dag, som den nye sæson af ‘Familien fra Bryggen’ har premiere på TV3, så der er nok at glæde sig til for den lille familie i næste uge, hvor Alba også har fødselsdag og fylder tre år.

Hvis den nye Lego-film får lige så meget succes som den første film, så er Geggo sikker på, at hendes første film-optræden bliver et hit.

Se Geggos opslag herunder samt den første trailer for ‘Lego 2’, som altså får premiere i næste uge.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk