1. april er traditionen tro spækket med små hvide løgne, som skal snyde godtroende venner, kollegaer og familiemedlemmer. Men nogle aprilsnarre bør man holde sig fra, mener Stephanie ’Geggo’.

Lad være med at joke med graviditeter. Sådan lyder ’Familien fra Bryggen’-stjernen Geggos budskab på Instagram.

’Tillad mig lige at være frøken tørkiks, der måske ingen humor besidder. Aprilsnar er da vældig sjovt i langt de fleste tilfælde... Jeg synes bare at graviditeter og dødsfald-jokes måske godt KUNNE spares væk,’ skriver hun på Instagram.

Et opslag delt af Stephanie Karma (@geggo) den 1. Apr, 2018 kl. 4.32 PDT

Og netop den pointe cementerer Kayla Lee Welch fra Birmingham, Alabama, i USA. Hun har skrevet et opslag på Facebook, hvor hun deler billeder af sig selv med røde øjne, fordi hun har haft ufrivillige aborter, skriver britiske Metro.

’Jeg undgår at lægge mig for at sove, for i det øjeblik jeg rammer sengen, er jeg alene med mine tanker. Min hjerne er endelig stoppet med at distrahere sig selv fra den ene ting, der knuser mit hjerte. Og alt jeg kan gøre er at græde,’ skriver hun blandt andet på Facebook.

Derfor opfordrer hun alle, der vil lave en aprilsnar med, at de er gravide, om at tænke sig om. For, som hun skriver, så er en joke aldrig sjov, hvis den knuser et andet menneskes hjerte.