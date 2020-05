Da Ann Patricia 'Mopper' Christiansen døde, mistede Stephanie 'Geggo' Salvarli ikke bare sin højt elskede mormor.

Hun mistede også samlingspunktet for den familieidyl, der siden er gået i stykker.

Det fortæller 'Familien fra Bryggen'-stjernen i sin nye bog, 'Geggo – Fra vild teenager til businesskvinde og mor', som udkom onsdag.

Her giver Stephanie 'Geggo' Salvarli udtryk for, at hun savner sin onkel Mikkel Kessler, og at det er trist, at hun ikke længere er på talefod med den mand, der i flere perioder af hendes barndom var både som en bror og en far for hende.

Linse Kessler, Ann Patricia 'Mopper' Chrostoansen og Stephanie 'Geggo' Salvarli. Foto: David Leth Williams Vis mere Linse Kessler, Ann Patricia 'Mopper' Chrostoansen og Stephanie 'Geggo' Salvarli. Foto: David Leth Williams

»Som familie i dag mangler vi virkelig 'Mopper' og hendes høvdingerolle. Det naturlige samlingspunkt er her ikke længere. Vi har ikke som tidligere den der: 'Hey, Mops laver frikadeller med hvid sovs. Vi mødes hos hende,' og så kommer man daskende klokken 18-19,« skriver Stephanie Salvarli i bogen og fortsætter:

»Vi forsøgte dog at holde sammen efter hendes død. Vi holdt jul hos Mikkel, og vi har også holdt jul hjemme hos os sammen med Cengiz' familie. Men det blev bare aldrig det samme, og det er det stadig ikke.«

Stephanie Salvarlis barndom var ikke som klassekammeraternes. Hendes far, som var stiknarkoman, havde hun ikke noget forhold til, og når hendes mor, Linse Kessler, afsonede for blandt andet hashsmugling, vold og knivoverfald, boede Stephanie Salvarli på børnehjem eller i plejefamilie, men fik kærlighed og omsorg fra både onkel Mikkel og mormor 'Mopper'.

I 'Geggo – Fra vild teenager til businesskvinde og mor' skriver Stephanie Salvarli, at Mikkel Kessler af og til blev helt faderlig for hende.

Stephanie 'Geggo' Salvarli fra 'Familien fra Bryggen'. Foto: TV3 Vis mere Stephanie 'Geggo' Salvarli fra 'Familien fra Bryggen'. Foto: TV3

I 2016 fortalte hun til Realityportalen, at Mikkel Kessler skulle føre hende til alters, når hun skulle giftes. Men da brylluppet skulle stå i 2018, var noget pludselig gået galt. Det var nu Linse Kessler, der måtte følge sin datter op ad kirkegulvet, mens Mikkel Kessler ikke engang deltog i brylluppet.

Selv om Stephanie Salvarli fortsat ikke ønsker at indvie offentligheden i, hvorfor hun og ægtemanden Cengiz Salvarli ikke længere ses med Mikkel Kessler og hans hustru, Lea Hvidt, så fortæller hun i sin bog, at hun savner sin onkel, og at hun håber på forsoning.

»Det er jo efterhånden ingen hemmelighed, at jeg desværre ikke rigtigt har kontakt med Mikkel i dag. Der har været så mange uoverensstemmelser, som gør, at vi ikke taler sammen længere. Det er trist, og jeg savner ham. Men sådan er det en gang imellem i en familie, særligt når alle er så skidestædige,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg håber bare, at vi en dag kommer tilbage til hinanden, for jeg havde aldrig i mit liv troet, at vi skulle ende her.«