»Stille før stormen,« plejer man at sige. Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli og ægtemand Cengiz Salvarli har de seneste dage udøvet det modsatte – stilhed efter stormen.

Parret blev forleden forældre for anden gang, og siden har de været mere eller mindre inaktive på deres sociale medier. Indtil nu.

Begge har mandag valgt at give lyd fra sig på Instagram. Og der er tale om to meget forskellige opslag.

Stephanie 'Geggo' Karma Salvarl giver i en såkaldt story et lille indblik i, hvordan det står til derhjemme efter fødslen fredag:

'Jeg er okay. Jeg ved godt, I er vant til, at jeg opdaterer mere, end jeg gør disse dage. Men jeg har bare travlt med at nyde min lille familie og bare 'være' i vores nye tilværelse,' beretter hun og tilføjer:

'Jeg har aldrig været lykkeligere. Instagram og SoMe (sociale medier, red.) fylder ikke noget som helst lige nu. Det er jeg sikker på, de fleste forstår. Vi ses snart.'

Sammen med teksten har hun delt et billede af datteren Alba og Cengiz Salvarli, der står og kigger ned i en babyseng.

Cengiz Salvarli har været en smule mere aktiv og har både delt stories og et regulært opslag.

I en af sine stories kalder han hustruen for 'den bedste mor', og opslaget, som han har delt, er da også en hyldest til hustruen.

'Det var en virkelig lang gang ned til fødemodtagelsen. Men du var en sand champ, min skat!' skriver han således til den video, han har valgt at dele.

En video, hvor man kan se en noget forpustet, lettere gangbesværet og meget gravid Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli, der med veer forsøger at bevæge sig ned gennem en hospitalsgang.

I kommentarsporet har svigermor Linse Kessler kviteret med en masse hjerter.

Vejen til familieforøgelsen har ikke været uden bump for parret, der blandt andet har været ofre for en spontan abort.

Kort efter den ufrivillige abort blev Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli gravid igen, men forløbet skulle vise sig ikke at være helt let.

Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli har både på de sociale medier og i interview fortalt, at hun havde en hård anden graviditet, hvor hun kastede meget op – helt frem til de sidste uger af graviditeten.

Alt dette syntes dog at være glemt, da hun forleden kunne dele de gode nyheder om fødslen:

'I går aftes blev hele vores verden ændret... Igen,' skrev hun lørdag.