'Familien fra Bryggen'-parret har en plan om, hvad de gerne vil købe, og hvor beliggenheden skal være.

Snart har Geggo og Cengiz både to børn og tre hunde, og derfor er det god timing at forlade livet i lejlighed for at investere i hus og have.

Familien har før boet i et hus i Dragør, som de havde lejet for en periode på to år. De blev dengang tilbudt at købe huset, men de valgte i stedet for at flytte ind i en femværelses lejelejlighed på 141 kvadratmeter i det nybyggede Øresund Park nær Amager Strand, hvor de stadig bor i dag.

Men nu er parret så småt begyndt at lægge planer om at flytte i hus igen og lave deres allerførste køb.

»Vi går lidt og leger med tanken om at købe et hus. Ikke sådan lige nu og her, men vi begynder så småt at tænke på det. Vi bor til leje til et meget højt beløb – de penge kunne man godt tænke sig ikke bare gik til en lejelejlighed hver måned,« fortæller Geggo i en story på Instagram.

Der er dog ikke udsigt til, at familien forlader Bryggen.

»Vi bliver på Amager. Jeg ville egentlig gerne væk, men det betyder enormt meget for Cengiz at blive på Amager, så jeg har givet efter, for det er ikke så forfærdeligt vigtigt for mig,« oplyser Geggo i samme story.

‘Familien fra Bryggen’-stjernerne har tidligere nævnt, at det med at bo i hus ikke var noget for dem, men den følelse har ændret sig med tiden. De ønsker stadig ikke at bo i hus, hvis huset er lejet. Men det betyder noget, at de kan købe huset, og at det bliver deres helt eget sted.

Både Geggo og Cengiz har givet udtryk for, at de gerne vil købe en grund, så de kan bygge huset, præcis som de ønsker det.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.