'Familien fra Bryggen'-stjernen Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli måtte søndag en tur på sygehuset på grund af smerter.

Den 30-årige reality-stjerne er gravid og har termin i august, så hun frygtede, at der var tale om en for tidlig fødsel.

Hun fortæller i et opslag på Instagram, at hun generelt er hårdfør i forhold til smerter og har i mange uger levet med plukveer - pludselig gjorde det dog så ondt, at det føltes som 'rigtig' begyndende veer.

'Jeg er altså ikke forfærdeligt følsom med smerte, hvis jeg selv skal sige det - fødte A ('Geggo's datter Alba, red.) uden smertelindrende og har samme planer med lillesøster. Men det gjorde altså nuller-naller i søndags og better safe than sorry, ikk', skriver 'Geggo'.

Der var heldigvis falsk alarm, 'Geggo' var ikke på vej i fødsel.

Hun skriver, at hun stadig ikke ved, hvorfor plukveerne føltes så voldsomme - til gengæld fandt hun ud af, at hun i løbet af ugen nu skal undersøges for sukkersyge.

I en spørgerunde på Instagram fortalte 'Geggo' i slutningen af maj, hvordan hun ønsker den endelige fødsel kommer til at foregå.

'Skulle det ende i kejsersnit, så er det sådan, det er, men jeg har et par brændende ønsker til fødslen,' indledte hun.

.'At føde naturligt, hvis muligt. At komme i badekar indtil pressefasen. Ingen smertelindrende. Og Cengiz ('Geggos' mand, red.) skal klippe navlestrengen,' fortsatte hun.

Hun tilføjede, at hendes mand ikke skal tage imod barnet.

'Det er ikke et ønske, nogle af os har.'

Da Geggo fødte Alba for lidt over fire år siden, havde hun veer i 25 timer og fik ingen smertelindrende. Dengang skrev den stolte far på Instagram:

'Jeg har aldrig set sådan en sej ur-kvinde som dig, min skat! Du var så sej – tak fordi du fik vores smukke datter ud til os. Jeg elsker dig og Alba overalt på jorden.'

Den 17. sæson af TV3's populære reality-serie 'Familien fra Bryggen' løb for nyligt over skærmen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra 'Geggo'.