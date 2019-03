Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli blev kendt i offentligheden som Linse Kesslers datter i tv-programmet 'Familien fra Bryggen'.

Siden har Geggo dog formet sin egen karriere, og her har skønhedssalonen La' Lotus på Amager i København været omdrejningspunktet.

Men det er slut nu.

La' Lotus lukker. Det fremgår af et opslag på salonens Facebook-profil.

'Det er med blandede følelser at vi kan meddele at La’ Lotus lukker d.1/4,' står der i opslaget.

Lukningen handler dog ikke om, at Geggo har haft svært ved at få det til at køre rundt.

Nej, tværtimod skal den give plads til noget større.

'Vi er ikke konkurs - tværtimod, men vi har større planer,' står der i opslaget.

Hvad 'større planer' indebærer, gør Geggo os ikke klogere på, og hun løfter heller ikke sløret for, om La' Lotus åbner et andet sted, eller om hun vil drive en ny skønhedssalon.

Til sidst i opslaget takker Geggo og resten af medarbejderne i La' Lotus tak til de mange trofaste kunder, der har besøgt salonen for at få lavet øjenvipper, spraytan eller noget helt tredje.

'Uden jer, havde vi aldrig haft så dejlig en forretning. Det er på tide at tænke større nu, og med de ord vil vi gerne sige farvel og tak - for denne gang,' skriver salonen.

Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli er niece til den kendte bokser Mikkel Kessler.