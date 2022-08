Lyt til artiklen

Stephanie Karma Salvarli, eller Geggo, har på det seneste været usædvanlig tavs på de sociale medier.

For tiden lægger hun ikke nær så mange stories på Instagram, som hun plejer. Det er der en helt særlig årsag til, fortæller hun i en ærlig story, hvor hun taler om noget, som hun ‘normalt ikke taler så meget om.’

»Jeg kan ikke lade være med at i talesætte noget, der er sket i mit ansigt,« skriver hun i sit opslag. Efterfulgt af en grine smiley.

»De sidste gange jeg har lavet snakke-stories, har jeg bagefter tænkt, at der er noget galt i mit ansigt.«

Stephanie Karma Salvarli og hendes mand Cengiz til gallapremiere sammen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Stephanie Karma Salvarli og hendes mand Cengiz til gallapremiere sammen. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix. Foto: Niels Christian Vilmann

Noget flere af hendes følgere også har bemærket. Og der er sket noget:

»Og det er ganske forfærdeligt,« siger hun.

I nogle år har Stephanie Karma Salvarli jævnligt fået Botox i de to rynker mellem øjenbrynene.

»Det har jeg været rigtig glad for. Men sidst jeg var hos hende, der laver min Botox, blev jeg revet lidt med,« siger hun.

Nærmere bestemt bad hun om også at få Botox i panden.

»Og nu er der simpelthen sket det, at jeg ikke kan bevæge min pande – jeg kan ikke løfte mine øjenbryn,« siger hun.

Og det er hun ikke vild med.

»Jeg er 32 år gammel og hviler rigtigt godt i mig selv, på trods af at jeg får lavet lidt hist og her,« siger hun og fastslår at det aldrig har været en hemmelighed, at hun får skønhedsbehandlinger.

»Folk tror, det er en hemmelighed, fordi jeg ikke reklamerer for de behandlinger, jeg får lavet, men jeg betaler selv de ting, jeg får lavet, hvad enten det er frisør, negle, Botox eller andet,« siger hun.

Forud for Botox-behandlingen blev Geggo advaret om, at det ville ændre hendes mimik, men som hun siger:

»Mit dumme hoved troede måske bare ikke, at det ville virke SÅ meget.«

Efterfølgende er hun ikke i tvivl om, at hun skulle have hørt bedre efter:

»Jeg skulle have lyttet og ladet være, for jeg føler, jeg har en tagrende over mine øjenbryn.«

Nu glæder hun sig bare til virkningen fortager sig. I mellemtiden efterlyser hun tips og råd til, hvordan hun hurtigere kan få sin mimik tilbage.

Og så er hun i øvrigt færdig med at få Botox i panden.