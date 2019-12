Geggo fra 'Familien fra Bryggen' gider ikke bruge sin tid på hate-kommentarer, og hun har et håb om, at hun kan opdrage lidt på sine følgere.

Som en offentlig kendt person og med lige godt 550.000 følgere på Instagram, kan Stephanie Karma Salvarli, også kendt som Geggo fra ‘Familien fra Bryggen’, ikke undgå, at mange mennesker har en holdning om hende.

Geggo har ikke noget imod, at folk er uenige i hendes holdninger, men hun forlanger at blive talt pænt til, for ellers får det konsekvenser, fortæller hun i en story på Instagram.

Jeg får et par gange om ugen mails fra nogen, som mener, at de er blevet blokeret fra min profil uden grund. Lad mig lige gøre én ting helt klart, jeg går jo ikke ind og blokerer tilfældige mennesker uden grund. Så er du blevet blokeret, så har du gjort noget galt.

Ifølge Geggo har hun en lang lunte, og der skal meget til, før hun blokerer følgere fra sin profil.

»Man har faktisk ret til at have en anden mening på min profil, men den skal udtrykkes pænt og med et smil på læben. Jeg gider ikke se på hate. Generelt er jeg faktisk ret heldig, fordi jeg får ikke særlig meget hate. Jeg får utrolig lidt hate i forhold til, hvad man kunne forvente. Men det hate, jeg får, er der ikke plads til i mit liv.«

Der skal være plads til undskyldinger

Geggo har for nylig oplevet, at en følger, der har skrevet en meget hate-besked til hende, og som Geggo derfor har blokeret, efterfølgende har skrevet og sagt undskyld, og vedkommende vil gerne kunne følge med igen, hvilket gør Geggo lidt splittet.

»På den ene side synes jeg, at der skal være plads til undskyldninger her i livet, og på den anden side har jeg det sådan lidt – NÆ. Så må du tænke over, hvad du skriver. Jeg føler, at jeg bliver et bedre menneske af at tage imod en undskyldning, og det skal der egentlig også være plads til, fordi sådan et menneske er jeg.«

På det anden side overvejer Geggo, om hun måske kan opdrage lidt på folk og få dem til at tale ordentligt.

» Man bør også bare opdrage på folk og sige, tal ordentligt, for ellers kan du ikke følge med. Men nu er det jo ikke fordi, at min profil er den mest spændende i hele verden, og at folks liv går i stykker, hvis de ikke kan følge med, men profilen er åbentbart spændende nok til at give en undskyldning.«

Geggo: Kan vi ikke lave en aftale?

Ifølge Geggo har mange et distanceret forhold til hinanden via de sociale medier, og mange ord bliver sagt, som ikke ville være sagt, hvis folk stod ansigt til ansigt.

»Folk tror, at de kan skrive, hvad de vil, fordi jeg har over 500.000 følgere. De tror, at jeg ikke følger med og nok ikke ser deres svar, men jeg ser faktisk jeres kommentarer.«

»Kan vi ikke alle sammen aftale én ting? Vi skriver kun de ting, som vi alligevel ville sige til personen i virkeligheden.«

Geggo fortæller, at hun aldrig i sit 29-årige liv har oplevet nogen komme hen og sige en hate-kommentar.

»Jeg synes, at det er meget tankevækkende, at man kan skrive en hel masse, som man aldrig ville turde sige ansigt til ansigt.«

»Så lad os aftale én ting, man skriver kun de ting, som man ville mande sig op og sige personligt, før man skriver det til dem,« afslutter Geggo sin story.