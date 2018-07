Realitystjernen Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli ammer stadig sin datter, Alba, der er to et halvt år gammel.

'Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er bare nået til sådan et punkt, hvor jeg ikke længere føler behov for at råbe det højt. Jeg er ikke bange for folks meninger, for det rager mig sådan set en høstblomst. Nu er det bare noget, jeg gør,' svarede hun ifølge Se og Hør, da en af hendes følgere i en såkaldt spørgerunde på Instagram, spurgte hende, om hun stadig ammer sin datter.

Men hvor længe bør man egentlig amme sit barn?

Det skabte 'Familien fra Bryggen'-stjernen stor debat om allerede i november sidste år, da hun delte et billede af sig selv, der ammede sin dengang 14 måneder gamle datter. Flere mente nemlig, at Alba allerede på daværende tidspunkt var for gammel til fortsat at få næring direkte fra sin mor.

Det var Geggo dog helt uenig i. Hun har siden Alba var blot et par måneder gammel, stået fast på, at hun vil amme sin datter, indtil hun var to år.

»Jeg vil gerne amme OP TIL 2 år, hvis altså Alba selv gerne vil. På et tidspunkt kan det jo være, hun selv siger fra og ikke vil tage min mælk mere, og det kan jeg jo hverken gøre fra eller til. På det tidspunkt er vi jo også et sted, hvor det højst sandsynligt kun er en hygge nat-tår, hun vil have,« sagde Geggo dengang til Realityportalen og tilføjede:

»Jeg siger to år, fordi det er der, jeg selv vælger at stoppe, hvis Alba stadig spiser fra mig der. Jeg vil jo absolut aldrig tvinge hende, det tror jeg iøvrigt ikke man kan. Jeg tror på, at modermælk er det bedste et barn kan få.«

Geggo har datteren Alba sammen med sin mand Cengiz Mads Salvarli, der også har fået æren af at smage sin hustrus brystmælk. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Geggo har datteren Alba sammen med sin mand Cengiz Mads Salvarli, der også har fået æren af at smage sin hustrus brystmælk. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Meget tyder dog på, at Geggo har ændret mening siden da. Nu er Alba nemlig langt over to år, og at dømme ud fra realitystjernens seneste udtalelse om emnet, er der ikke meget, der tyder på, at hun har i sinde at stoppe med at amme sin datter lige foreløbigt.