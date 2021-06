'Familie fra Bryggen'-familien har mistet deres hund 'Baby' efter længere tids kamp mod kræft.

Det skriver 'Geggo' med det borgerlige navn Stephanie Karma Salvarli på sin Instagram.

'11 gode år har vi fulgtes ad gamle tøs, men i dag tog vi beslutningen, og gav dig fred fra kræften og flere operationer,' skriver realitystjernen.

'Geggo' fik 'Baby' tilbage i 2010, og siden har hun altså været hendes og familiens faste følgesvend. Det er slut nu.