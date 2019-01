'Familien fra Bryggen'-deltageren lover, at der er masser af spændende ting i vente.

I flere år har tv-seerne fået lov til at følge med i Geggos liv i 'Familien fra Bryggen', men også på sin blog har hun ærligt delt ud af sit liv i en længere periode. På det seneste har der dog været noget stille på blogfronten, men det er der en god grund til.

Geggo har nemlig valgt at foretage en stor ændring på bloggen, selv om meget formentlig forbliver det samme for læserne. Det afslører Geggo i et opslag på Instagram.

'Min blog står lidt stille for tiden, men inden længe kommer der væsentligt mere aktivitet på den. Jeg har nemlig taget beslutningen om at opsige hos Bloggers Delight – en beslutning, jeg helt nede i maven har det rigtig godt med,' skriver hun og fortsætter:

'Der er ingen uvenskaber eller bad vibes – jeg skal bare ud at stå på egne ben, så min blog rykker simpelthen selvstændigt. Jeg har nogle mennesker bag mig, som vil stå for en masse praktisk – men det tager vi til den tid.'

Og noget tyder på, at fans af Geggo har en del af glæde sig til. 'Familien fra Bryggen'-stjernen slutter nemlig opslaget af med at fortælle, at hun har en masse spændende ting i ærmet.

'Jeg har flere big things coming up, og jeg glæder mig sådan til at afsløre det for jer,' skriver hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk