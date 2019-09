'Familien fra Bryggen'-stjernen er stoppet med at amme, hvilket betyder, at hun nu er gået igang med at fjerne de fleste af sine tatoveringer.

Det er ingen hemmelighed, at Geggo i lang tid har ønsket at komme af med flere af sine tatoveringer. Det besluttede hun allerede for over fire år siden:

»Jeg skal have fjernet tatoveringen på hele venstre arm og senere den på halsen. De er begge lavet i en for hurtig vending. Man skal huske at tænke, om det man får lavet, nu også passer til ens personlighed, og om man kan bære det,« sagde Geggo dengang til Realityportalen.dk.

Selvom Geggo allerede gik igang med at få tatoveringerne fjernet dengang, er de dog endnu ikke væk.

Dette skyldes, at hun i cirka tre år har ammet Alba, og i den periode har det ikke været muligt for hende at få fjernet tatoveringerne.

Nu er amningen dog blevet lagt på hylden, og det betyder, at Geggo nu er i fuld gang med at komme af med sin kropsudsmykning:

»Jeg er i gang med at få mine tatoveringer fjernet. Nogle af dem haster ikke helt så meget, da de ikke er lige så vigtige at få væk – for eksempel den jeg har på anklen. Den fjerner jeg en dag, hvor jeg føler, det er nødvendigt. Men hals og begge arme er jeg i gang med at få fjernet. Jeg beholder nok dem på fingrene, da de er ret meget mig,« fortæller hun til Realityportalen.dk.

»Det tager dog lang tid at få tatoveringerne fjernet, for når man får behandlet et område, skal der gå fire uger, før man må få det behandlet igen, så det tager virkelig lang tid. Men de siger, det tager to år, før det har arbejdet sig ud af kroppen, så det er en lang proces. Men en eller anden dag, når jeg er blevet 80 år, så er jeg forhåbentlig helt færdig,« uddyber hun.

