Geggo har flere ting, som hun vil gøre anderledes ved sit andet barn.

Stephanie Karma Salvarli også kendt som Geggo fra ‘Familien fra Bryggen’ er ved at forberede sig på at blive mor igen. Til august kommer en dreng eller en pige, og der er flere ting, som Geggo har taget ved lære efter sin førstefødte datter, Alba på nu fire år.

I en spørgerunde på Instagram fortæller Geggo ærligt tre overvejelser, som skal være anderledes, end dengang parret fik Alba.

'Jeg tænker, at jeg vil blive bedre til at lade ham/hende udfolde sig motorisk. Vi var begge hjemme med Alba, og vi sloges nærmest om, hvem der skulle sidde med hende, fordi vi bare ville være tætte med hende hele tiden. Alt den kærlighed gør lidt, at man kan have tendens til at glemme, at barnet teknisk også har brug for at ligge selv', skriver Geggo til spørgsmålet på en story, om der er noget fra Albas første år, hun vil gøre/ikke gøre igen med nummer to.

Derudover overvejer Geggo en anden ting, som ofte er diskuteret ved helt nyfødte.

'Derudover tror jeg faktisk, at vi introducerer sut. Alba brugte aldrig en (sut red.), men måske den lille gerne vil. Amningen skal nok fungere alligevel, det er jeg helt sikker på', skriver Geggo fortsat til spørgsmålet på Instagram.

Den sidste overvejelse er ikke helt kommet til enighed i hjemmet på Amager, men Geggo løfter alligevel tankerne omkring det.

'Og så diskuterer vi stadig det med vuggestue. Vi er ikke helt enige', slår Geggo fast.

