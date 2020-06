I aftenens afsnit af 'Familien fra Bryggen' modtager Stephanie 'Geggo' Salvarli et brev fra politiet om 'ubetinget frakendelse af kørekortet'. Det har skabt en smule forvirring i Salvarli-hjemmet – i hvert fald for 'Geggo'.

»Jeg skal ikke til nogen prøve, vel?« spørger hun forvirret, mens hendes mand, Gengiz, læser brevet op.

Efter han har afklaret for hende, at det skal hun, melder spørgsmålet sig om, hvordan hendes generhvervning af kørekortet kommer til at foregå, for det er jo ikke ligesom dengang, hun 'gik til kørekort', hvor ens kørelærer følger én gennem hele forløbet.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Er der overhovedet nogen, der griber mig i det her?« spørger hun forvirret.

Da hun får fat på færdselspolitiet, fortæller vedkommende, hun taler med, at hun skal kontakte en kørelærer.

Herefter indser 'Geggo', at hun nok bliver nødt til at læse op på noget køreteori.

»Det er ligesom, da man tog kørekort og var til teori. Det var frygteligt. Et fuldtidsarbejde,« konstaterer hun.

Herefter diskuterer hun med manden Gengiz, hvem der egentlig vil klare sig bedst til en teoriprøve?

De beslutter sig for at finde en teoriprøve på nettet og sammenligne deres resultater.

Hvem der vinder den dyst, kan du se i aftenens afsnit.

Stephanie 'Geggo' Salvarli fik i foråret en betinget frakendelse af kørekortet, hvilket betyder, at hun gerne må køre bil, indtil hun har været til teori- og køreprøve.

Hvis hun dumper en af de to prøver, mister hun kortet, indtil begge prøver er bestået.

Frakendelsen af kørekortet skyldtes dengang en fartforseelse af de større.

Stephanie 'Geggo' Salvarli kørte nemlig 75 procent hurtigere end den tilladte fartgrænse på strækningen.

»Jeg har kørt så stærkt, at jeg ikke har set blitzen. Shit,« konstaterede hun dengang i et afsnit af 'Familien fra Bryggen'.