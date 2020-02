'Familien på Bryggen' er også påvirket af den aktuelle coronavirus.

Fredag aften ankom Stephane Karma Salvarlig, også kendt som 'Geggo', sammen med sin mand Cengiz til Billed Bladets store prisshow 'Billed Bladets TV-Guld' på hotel d'Angleterre i København.

De blev som bekendt gift den 27. april sidste år, og 'Geggo' havde planlagt en romantisk tur til Østen til at fejre deres et-års bryllupsdag. Men den har de nu droppet.

»Vi vil gerne have været i Thailand og fejre bryllupsdag. Det tør jeg ikke. Jeg tør ikke tage til et asiatisk land,« lød det fra 'Geggo'.

»Jeg er pissebange. Fordi jeg er gravid. Jeg har hørt noget med, at hvis man er gravid, så må man ikke tage al det medicin, som man skal have. Hvad gør jeg så?« tilføjede hun.

Cengiz synes, at corona-frygten bliver kørt lidt for meget op i medierne. 'Geggo' synes dog, at det er skræmmende.

»Der er jo mange, der er døde,« forklarede hun sin mand.

Der er dog ikke tale om en generel rejsefrygt. De tænke bare i alternative rejsedestinationer som Abu Dhabi, Grækenland og Paris.

»Jeg skal bare have et mundbind og noget håndsprit, så skal det nok gå. Vi skal nå at rejse, før vi bliver fire,« fortalte 'Geggo'.

Parret var i byen uden deres datter Alba.

Den 18. februar afslørede familien på Instagram at 'Geggo' er gravid igen. Dengang jublede mormor Linse Kessler til B.T.:

»Jeg glæder mig bare til det. Tænk engang, hvor meget Alba er for mig nu. Hun er jo hele mit liv. Det er det største. At skulle være det en gang til, det er det største. Jeg synes selv, jeg er en god mormor, og nu skal jeg være det igen. Det bliver spændende.«