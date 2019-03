Der er godt nyt til de mange fans af 'Familien fra Bryggen'.

For næsten to år siden udgav Linse bogen ‘Mopper & Mig’, som skulle have været en familiebog med både Geggo, Linse og Mopper, men Geggo sprang fra projektet i sidste øjeblik, og dengang forklarede hun, at hun fik det fysiske dårligt over at høre sit liv blive læst op. Hun følte, at hun havde taget alt sit tøj af, og bare stod og sagde ‘kom og tag mig!’.

I stedet blev bogen lavet med kun Linse og Mopper, og Geggo fortryder stadig ikke sin beslutning. Det afslører hun nu på sin Instastory i en spørgerunde.

'Nej, den del var især om min barndom, og jeg har det stadig rigtig godt med, at jeg sprang fra – penge er ikke alt, og jeg hviler i min beslutning,' skriver Geggo på Instagram,.

Her afslører hun også, at der dog er godt nyt til de skuffede fans, der dengang måtte se langt efter en bog fra Geggos side af.

'Men mellem os. Noget jeg ikke har fortalt, men som jeg godt kan løfte sløret for nu – så er der en helt anden bog på vej fra mig #waitforit'

Historien melder dog ikke noget om, hvilken bog det er, men det kunne altså tyde på, at det ikke er en selvbiografi, ligesom Linse har udgivet tidligere.

