'Familien fra Bryggen'-stjernen løfter nu sløret for, hvad det vilde bryllup løb op i.

I aftes igangsatte Stephanie Karma Salvarli, bedre kendt som Geggo, en spørgerunde på sin Instagram, hvor det væltede ind med spørgsmål til den populære Brygge-babe. Nogle af spørgsmålene gik som så mange gange før på, om TV3 nu også havde betalt for Geggo og Cengiz’ bryllup.

Det har parret ved flere lejligheder afvist og understreget, at de selv måtte til lommerne og punge ud for det ekstravagante bryllup.

De har dog aldrig sat beløb på, hvor meget det hele egentlig løb op i, men det gør Geggo under spørgerunden, da hun skal svare på, hvorfor så mange mennesker tror, at TV3 har betalt.

»Det ville være mega mærkeligt, at TV3 havde lyst til at sponsorere flere hundrede tusind til et bryllup. Jeg tror, vores bryllup løb op i 900.000 i alt eller sådan noget, så det ville jeg da ønske, at de ville gøre. Jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med, at folk tænker “Nå, de får nok løn fra TV3, og så er det jo TV3, der betaler brylluppet. Altså det er jo heller ikke Netto, der betaler din aftensmad, fordi de betaler din løn. Det gør du selv, du arbejder for dine penge,« fastslår Geggo.

Et andet spørgsmål går på, om der er knas i forholdet mellem Linse og Geggo, men det afviser Geggo fuldstændig. Hun ser dog ikke sin mor så meget for tiden, fordi Linse er en travl dame, men Geggo savner sin mor og glæder sig til, at de skal holde jul sammen.

Julen kommer til at blive sammen med både Linse og Cengiz’ familie, som flere også spørger ind til. Det er nemlig endnu en misforståelse, Geggo og Cengiz hyppigt støder på, at de ikke skulle se Cengiz’ familie så meget, fordi de ikke optræder i tv-programmet eller på parrets sociale medier, men det er langt fra sandheden, understreger Geggo og siger, at de er lige så tætte med Cengiz’ familie, som de er med hendes.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.