‼️ Jeg HADER at skulle lave det her opslag, men det er desværre nødvendigt, fordi flere hopper på det, og køber: Der florerer i øjeblikket de mest lortede, sjuskede, falske reklamer med billeder og falske udtalelser fra mig - især på facebook - jeg har min advokat på sagen, men firmaerne er utrolig svære at finde frem til fordi de benytter sig af falske navne, adresser osv. De forhandler slankepiller, hudprodukter og alt muligt andet crap jeg aldrig har hørt om, eller kunne drømme om at reklamere for. Jeg vil opfordre alle til at anmelde reklamerne når de dukker op - og husk: Er et produkt ikke at finde på mine egne sociale medier, så har jeg IKKE et samarbejde med dem, og så er det fusk ... Jeg er iøvrigt vild med den åndssvage photoshop de benytter sig af ANMELD ANMELD ANMELD! ‼️

»Der florerer i øjeblikket de mest lortede, sjuskede, falske reklamer med billeder og falske udtalelser fra mig - især på Facebook - jeg har min advokat på sagen, men firmaerne er utroligt svære at finde frem til, fordi de benytter sig af falske navne, adresser osv.«

På Salvarlis Facebook-side har hun delt en af de omtalte falske reklamer.

Den skal forestille at være en reklame med overskriften 'Jeg var nødt til at ændre min kontur for at redde min karriere.' Ved den falske reklame er der et billede af Geggo, hvor hun græder, men det er ifølge stjernen selv en photoshoppet effekt.

Geggo oplyser, at der bliver solgt alt fra slankepiller og hudprodukter i hendes navn, men altså uden hendes accept.

Hun opfordrer sine følgere til at anmelde de falske reklamer, så der ikke flere, der hopper på den.

»Er et produkt ikke at finde på mine egne sociale medier, så har jeg IKKE et samarbejde med dem, og så er det fusk.«

Stephanie Salvarli har over en halv million følgere på Instagram, så hvis hun siger god for et produkt, så er der mange, der følger med.

Reality-stjernen blev landskendt i sit og familiens tv-program om deres hverdag i 'Familien fra Bryggen.' B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Geggo, men hun er ikke vendt tilbage.