Snart kan vågne op til lyden af en ny stemme.

I hvert fald hvis du hverdage mellem 06.00 og 10.00 skruer over på Morgen på Radio 100.

Det skriver Bauer Media i en pressemeddelelse.

Fremover er det nemlig en kendt dansk komiker, der sammen med værterne Anne Lavendt og Oliver Routledge vil stå klar ved mikrofonen på radiokanalen.

Den nye vært er kendt fra populære tv-formater som Live fra Bremen og Bingo Banko – og er i øjeblikket aktuel med podcasten 'Den Ugentlige Podcast'.

Har du ikke allerede gættet det, er det den garvede komiker Jacob Wilson, der skal til at stå tidligt op.

»Radio er et af de medier, jeg bedst kan lide at arbejde med, så jeg glæder mig meget til igen at komme i gang med at lave morgenradio. Og så glæder jeg mig til at arbejde sammen med de fantastiske værter som allerede er på stationen«, lyder det fra Jacob Wilson.

Men det er slet ikke første gang, at komikeren skal holde danskerne med selskab i morgentimerne.

Jacob Wilson er nemlig tidligere vært på morgenprogrammet Morgenhyrderne, der ligeledes blev sendt på Radio 100.

Dengang var det Lasse Rimmer og Charlotte Vigel, der var hans trofaste medværter.

Som vært på Morgen på Radio 100 skal han bidrage til et underholdende og sprudlende morgenprogram i højt tempo.

Første morgen i den garvede komikers selskab bliver 3. januar 2022.