Vidste du, at prinsesse Diana gerne havde set en anden på tronen end prins Charles? Det ytrede hun i et interview for 23 år siden.

Interviewet blev lavet af BBC i 1995 i perioden under prinsesse Diana og prins Charles' skilsmissekrig.

Undervejs som interviewet skred frem, spurgte journalisten, Martin Bashir, hvorvidt Diana mente, at parrets søn, prins William, på daværende tidspunkt skulle overtage tronen frem for prins Charles.

»Altså, du skal tænke på, at William er meget ung lige nu. Så skal han have sådan en byrde på sine skuldre lige nu? Det spørgsmål kan jeg ikke svare på,« forklarede Diana sig.

Diana sammen med sønnerne, William og Harry. Foto: WERNER NOSKO Vis mere Diana sammen med sønnerne, William og Harry. Foto: WERNER NOSKO

Men Bashir stoppede ikke her. I stedet omformulerede han spørgsmålet og spurgte, om prins William, hvis alderen var til det, skulle være Storbritanniens næste konge i stedet for prins Charles.

»Mit ønske er, at min mand finder ro, og det kræver andre ting. Så ja,« svarede prinsesse Diana.

Interviewet er i disse dage blevet nævnt i medier som People og Express, da prins William nu har alderen til at bestige tronen.

I årenes løb har der floreret et rygte om, at dronning Elizabeth hellere ser prins William end sin egen søn indtage den britiske trone. Og det skal understreges, at det blot er et rygte.

Diana og Charles blev gift i 1981. Foto: - Vis mere Diana og Charles blev gift i 1981. Foto: -

Ikke desto mindre forhindrede det ikke prinsesse Diana i at puste til rygtet.

Men uanset hvor meget hun ønskede, at William skal være den næste konge, kan det ikke lade sig gøre ved at gå uden om prins Charles. Engelsk lov siger således, at den kommende monark skal være den næste i arvefølgen – og det er som bekendt prins Charles.

Det er offentligt kendt, at prins Charles – mens han var gift med Diana – havde en affære med Camilla Parker Bowles, som prinsen i dag er gift med. Diana og Charles blev skilt i 1996.

Derfor stillede Martin Bashir sig også kritisk over for, hvorfor Diana i det hele taget lod sig interviewe. Var det for at hævne sig? Det afviste Diana pure.

Camilla Parker Bowles og prins Charles. Foto: POOL Vis mere Camilla Parker Bowles og prins Charles. Foto: POOL

»Jeg sidder her med ærgrelse. Jeg sidder her med tristhed, fordi et ægteskab ikke er lykkedes,« forklarede Diana.

To år senere, i 1997, mistede prinsesse Diana livet i en trafikulykke i Paris.

Prins Charles, der siden er blevet 71 år, venter fortsat på at indtage tronen. En opgave, han er klar til, når tiden kommer.

»Jeg er klar over, at det er en selvstændig øvelse at være regent. Så selvfølgelig er jeg fuldstændig klar over, hvordan det skal fungere,« sagde prinsen i forbindelse med sin 70-års fødselsdag i 2018.