»Lad os snakke om dine bryster.«

Sådan siger en midaldrende tysk talkshowvært til en dengang blot 17-årig Britney Spears i et gammelt interview, der er dukket op til overfladen i kølvandet på den nye dokumentar om popsangerinden.

I det 22 år gamle interview kan man se talkshowværten, Ivo Niehe, grille Britney Spears om, hvorvidt hun har fået foretaget en brystoperation.

»Der er et emne, vi ikke har snakket om endnu,« siger Ivo Niehe, mens Britney Spears, der dengang var teenager, smiler høfligt og spørger: »Hvad?«

Britney Spears i 2015. Foto: ROBYN BECK Vis mere Britney Spears i 2015. Foto: ROBYN BECK

»Dine bryster,« svarer Ivo Niehe, hvortil publikum bryder ud i højlydt latter, alt i mens Britney Spears vrider sig i stolen og mest af alt ligner en, der har lyst til at flygte fra stedet.

»Du lader til at blive rasende, når talkshowværter nævner det emne,« fortsætter Ivo Niehe.

Talkshowværten spørger herefter ind til, hvad Britney Spears generelt tænker om brystimplantater, hvortil hun høfligt svarer, at hun ikke selv har fået indsat implantater, men at folk skal gøre, hvad de har lyst til.

Hun siger dog også, at hun er ked af, at der florerer rygter om hendes bryster, fordi hun er bange for, at det vil få hendes fans til at tænke dårligt om hende.

are we finally coming for ivo niehe?? let's go!!!! https://t.co/5CruHBie0R — the concept of a cursed bird (@estherannaa) February 9, 2021

Interviewet er blevet delt i stor stil på sociale medier, siden 'Framing Britney Spears'-dokumentaren udkom i weekenden.

I dokumentaren er der en lang række tilbageklip fra den i dag 39-årige Britney Spears' storhedstid, som viser popsangerindens udfordringer med pressen. Der er blandt andet klip, der viser, hvordan hun ofte måtte svare på yderst personlige og seksuelle spørgsmål fra – ofte – ældre mandlige journalister.

Deriblandt altså dette interview med Ivo Niehe, som nu er landet i massiv modvind på sociale medier, hvor mange skriver, at hans opførsel dengang var 'langt over grænsen' og 'modbydelig'.

Det tyder dog ikke på, at Ivo Niehe fortryder. I hvert fald han han været ude i tyske medier og forsvare sit interview. Det skriver News.som.au.

En ung Britney Spears i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere En ung Britney Spears i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON

Talkshowværten påstår, at han på forhånd havde advaret Britney Spears-lejren om, at han ville spørge ind til rygterne om, at hun skulle have fået foretaget en brystoperation.

»Vi besluttede os for at give hende en seriøst mulighed for at svare på de rygter,« siger Ivo Niehe i en offentlig udtalelse.

Han påstår endvidere, at hans formål med spørgsmålene var at tale ind i en generel debat om plastikkirurgi, men at dokumentarfilmen bevidst udelukkede resten af interviewet.

»Hvad tænkte hun – en 17 år gammel amerikaner – om plastikkirurgi? Britney var glad for at kunne bidrage til den debat. Men det passede selvfølgelig ikke holdet bag dokumentaren, så de brugte kun det ene spørgsmål, som jeg stillede med stor ironi, fordi det ikke var det, vi skulle snakke om,« siger han.