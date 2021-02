Filmen er snart tre årtier gammel, men ikke desto mindre er en video fra optagelserne til 'Batman Returns' gået viralt på sociale medier det seneste døgns tid.

Videoen viser Michelle Pfeiffers fortræffelige evner med en pisk.

Den i dag 62-årige skuespillerinde spillede Catwoman i filmen fra 1992, og det krævede altså en del øvelse at indtage den rolle. Det viser den virale video, som er blevet delt af Jarett Wieselman, der står for Netflix' sociale medier.

'En påmindelse til alle: Michelle Pfeiffer piskede hovederne af fire mannequindukker i én optagelse til voldsom jubel fra 'Batman Returns'-holdet', skriver Jarett Wieselman til videoen, som kan ses herunder:

Reminder: Michelle Pfeiffer whipped the heads off those four mannequins IN ONE TAKE to thunderous applause from the Batman Returns crew! pic.twitter.com/wVqyH4qw6A — Jarett Wieselman (@JarettSays) February 19, 2021

Videoen blev delt fredag, og som nævnt tidligere i artiklen så har den i den grad gået sin sejrsgang siden da. Den er i skrivende stund blevet set mere end 3,7 millioner gange, mens flere tusinder har kommenteret den.

Det var Tim Burton, der i sin tid instruerede 'Batman Returns', og han satte dengang ord på Michelle Pfeiffers evner med pisken.

»Hun var bedre end sine stuntpersoner. Hun gjorde pisken smuk – til en slags kunst,« sagde han til Rolling Stone Magazine i 1992.

I det samme interview fortalte Michelle Pfeiffer, at hun havde brugt måneder på at træne yoga, gymnastik og kickboxing for at blive fysisk klar til filmen, hvor hun blandt andet spillede over for Michael Keaton og Danny DeVito.

Selvom det efterhånden er små 30 år siden, at Michelle Pfeiffer piskede løs i filmen, så tyder noget på, at hun stadig har evnerne den dag i dag.

I hvert fald delte skuespillerinden i 2019 en video af sig selv med en pisk i sin have: