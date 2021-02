I årtier sad han i sin varme stol. Hans opgave var at underholde. Ofte skete det på bekostning af den kendis, der havde forvildet sig ind i studiet til ham.

Dengang var der ikke mange, der rynkede på næsen over David Lettermans stil. De fleste grine bare. Men nu er gamle interviews dukket op. Nu er det pludseligt ikke så sjovt mere, for tv-værten er endt i strid modvind for sin grænseoverskridende adfærd.

En adfærd, som blandt andre Madonna har måttet stå model til, da tv-værten i 1994 forsøgte at presse hende til at kysse en mand i publikum. Hun afviste blankt.

»De fleste ville bukke under for presse og sige: 'Okay, så lad os få det overstået,« sagde David Letterman da. Sangerinden svarede køligt:

»Nuvel, jeg har aldrig bukket under for gruppepres.«

»I øvrigt er du en syg skiderik. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal finde mig i så meget lort.«

Selvom klippet med Madonna har årtier på bagen, har det fået nyt liv i kølvandet på dokumentaren 'Framing Britney Spears'.

I dokumentaren ser man nemlig, hvordan sangerinden, allerede da hun var ganske ung, oplevede at blive stillet tvivlsomme spørgsmål af tv-værter og journalister.

The media was completely turning on Britney as you can see in this interview with Diane Sawyer. The entire narrative was “what did *you* do to Justin? pic.twitter.com/UcgFMJIEDF — Britney Fan (@BritneyHiatus) February 12, 2021

Desværre, konkluderer de mange detektiver på internettet, er Britney Spears ikke alene om disse oplevelser. Særligt David Letterman var ifølge adskillige Twitter-brugere ekspert i at sætte kvindelige kendisser i penible situationer.

'The Late Show' hed hans kulørte program, hvori han fra 1982 og frem til 2015 satte et utal af prominente navne i stævne.

Nu er programmet atter aktuelt.

Først var det interviewet, hvori en tydeligt ukomfortabel Lindsey Lohan måtte stå på mål for en kommende afvænning, der pådrog sig ny opmærksomhed.

This Lindsay Lohan interview on David Letterman in 2013 is horrifying to watch now. pic.twitter.com/lZxKVvbVB0 — (@treytylor) February 13, 2021

Siden er andre fulgt. Blandt andre et med Paris Hilton.

»Nu gør du mig ked af, at jeg overhovedet dukkede op (til interviewet, red.),« hørte man hende sige i et i 2007-interview.

Egentlig var hun i studiet for at tale om blandt andet hendes nye parfume. Men David Letterman ville hellere høre om hendes tid bag tremmer.

Forinden var hotelarvingen nemlig blevet idømt 45 dages ubetinget fængselsstraf for en overtrædelse af færdselsloven. Noget, hun ikke havde lyst til at tale synderligt meget om i 'The Late Show'. Alligevel blev David Letterman ved med at spørge.

Since the #framingbritney doc came out, a number of videos have circulated of women being harassed in public or on national TV by men that we let get away with & caused life problems for these women. Here is Paris Hilton on David Letterman’s talk show to promote her perfume. pic.twitter.com/Fe8cmszd9m — william (@bIoodygalore) February 14, 2021

»Du sårer mine følelser,« endte hun med at sige, før interviewet bevægede sig videre til andre emner.

Tre år forinden var det Christina Aguilera, der sad i stolen. Her var David Letterman tydeligt interesseret i at høre lidt mere om hendes piercinger.

Særligt dem, der sad i »særlige områder« på hendes krop.

»Hvordan kom det her til at handle om mine piercinger?« spurgte hun undrende.

He really enjoyed asking women inappropriate questions and watching them squirm while the audience laughed. pic.twitter.com/XTeWmqKfeZ — Andrew Gouveia (@AndrewJGouveia) February 13, 2021

David Letterman blev ved med at spørge. Konstaterede, at hun var »noget eksotisk« at se på. Til sidst måtte hun sige fra.

»Måske skulle vi skifte emne,« konstaterede hun. Men David Letterman, ja, han fortsatte

Og sådan er det i flere af de klip, der er dukket op med ham. Han bevæger sig over grænsen for, hvad hans gæster umiddelbart er komfortable med.

Det samme gælder et interview med Janet Jackson fra 2004, hvori han spurgte ind til hendes famøse brystsmutter under Superbowl, og et andet fra 1998, hvor han ud af det blå suttede på Jennifer Anistons hår.

since we’re talking about david letterman being awful.. is anyone ever going to address this? pic.twitter.com/ZU5wIpsTFg — ⁎ (@jensbuffy) February 14, 2021

Selv har den i dag 73-årige mand ikke ønsket at sætte ord på den pludselige kritik af de gamle interviews.

»Ingen kommentarer,« lyder det således fra en repræsentant.

Det er dog ikke første gang, tv-værten er blevet kritiseret for sin stil. Har måttet høre for, at han var »for ond« overfor sine gæster.

I 2017 svarede han så på anklagerne i et interview med Vulture.

»Jeg har altid tænkt, at når der sidder 500 mennesker i publikum, er det mit ansvar at sørge for grin. Ofte er det sket på bekostning af min gæst.«

»Det fortryder jeg nu, men i øjeblikket tænker man bare, at man er nødt til at gøre alt for at holde sig oven vande.«