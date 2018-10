Karakteren 'The Mountain' fra tv-serien Game Of Thrones viser sig at have en blød side alligevel.

Hafþór Júlíus Björnsson, som spiller GOT-karakteren, har på Instagram offentliggjort, at han er blevet gift med kæresten Kelsey Morgan Henson.

'Det er med stor glæde, at jeg nu kan kalde Kelsey Morgan Henson for min kone. Jeg får lov til at være sammen med denne skønhed gennem tykt og tyndt resten af vores liv. Jeg ser frem til alle fremtidige eventyr sammen,' skriver Björnsson på sin Instagram-konto.

Vis dette opslag på Instagram It is with great pleasure that I now get to call Kelsey Morgan Henson my wife! . I get to hold this beautiful woman through thick and thin for the rest of our lives! I’m so excited for all of the future adventures we will tackle side by side. @kelc33 #justmarried Et opslag delt af Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) den 20. Okt, 2018 kl. 11.49 PDT

'The Mountain' er mest kendt for at være Cersei Lannisters højre hånd i serien, og Njörnsson har spillet karakteren siden sæson fire.

Ud fra forskellige Instagram-opslag fra brylluppet, har brylluppet fundet sted i Björnssons hjemland, Island. Det skriver Metro.

'Jeg ser frem til at være sammen med denne store fyr resten af mit liv. Jeg elsker dig nu og for altid, og lover at stå ved din side uanset, hvad der sker,« skriver Kelsey Henson i sit Instagram-opslag.

Skuespilleren fra Island, som også blev kåret som verdens stærkste mand i 2018, og hans kone har været kærester siden 2017, efter de mødte hinanden på en bar i Canada.

Det hele begyndte med, at Henson, som er 158 centimeter høj, havde spurgt om hun kunne få et billede sammen med Game Of Thrones-stjernen, som selv er 206 centimeter høj.

Björnsson er tilbage i den kommende sæson, som kommer i 2019.

Game Of Thrones er en amerikansk middelalder-fantasy tv-serie, der er meget populær verden rundt.

Tv-serien er skabt af David Benioff og Dan Weiss for HBO og er baseret på forfatteren George R. R. Martins bestseller-romaner 'A Song of Ice and Fire'.

Også flere danske skuespillere er med i tv-serien, heriblandt Nikolaj Coster-Waldau, Dar Salim, Frank Hvam og Birgitte Hjort.