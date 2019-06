Den kendte skuespiller Kit Harington har været ret åben omkring sit mentale helbred, som han har kæmpet med længe.

Efter afslutningen på successerien Game of Thrones tog han konsekvensen og trak stikket. Og for en uges tid siden søgte han professionel hjælp på et behandlingscenter.

En lille uge senere har han stoppet sit ophold på centret, der specialiserer sig i stress og alkoholmisbrug.

Det skriver E News, der har talt med kilder tæt på 32-årige Harington.

»Han har det bedre og kæmper videre. Det har været en positiv oplevelse at komme væk og være i stand til at genoplade uden de daglige stressfaktorer og omverdenens indflydelse,« siger kilden til mediet.

»Han har lært mere om sig selv og er meget fokuseret på at få det bedre.«

Også konen Rose Leslie har været bekymret for ægtemanden, som hun mødte under optagelserne på Game of Thrones.

Ifølge E News' kilde var hun glad for, at han valgte at opsøge hjælp.

»Det var meget hårdt for hende at se Kit kæmpe med sine problemer.«

Harington har tidligere sagt i et stort interview med Variety, at det var overvældende med den enorme opmærksomhed, han fik efter sin optræden i Game of Thrones.

»Jeg følte, at jeg var nødt til at føle mig som den mest heldige person i hele verden, selvom jeg i virkeligheden var meget sårbar. Det var en meget usikker tid i mit liv - som jeg tror, mange andre folk i 20'erne oplever. På det tidspunkt startede jeg i terapi,« sagde han.

Selvom han i 2016 blev nomineret til en Emmy for sin rolle, afslører Kit Harington, at han reelt set var i tvivl om, hvorvidt han kunne finde ud af skuespil. Det var en usikkerhed, der også havde hjemsøgt ham i sine yngre dage.