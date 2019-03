Game of Thrones-stjernen Sophie Turner er forlovet med popstjernen Joe Jonas, og de to er et af Hollywoods hotteste par lige nu.

Men det har ikke altid været givet, at Sophie Turner ville ende sammen med en mand. Da hun var yngre, var hun nemlig ikke bleg for at eksperimentere.

Det fortæller den 23-årig stjerne i et stort interview til magasinet Rolling Stone, hvor hun optræder sammen med Maisie Williams, der spiller hendes lillesøster i Game of Thrones.

»Alle eksperimenterer,« forklarer stjernen i interviewet og tilføjer:

»Det er en del af det at blive voksen. Jeg elsker en sjæl, ikke et køn,« siger skuespillerinden.

Hun blev forlovet med Joe Jonas i 2017, da hun var blot 21 år gammel.

Til Rolling Stone fortæller hun også, at det aldrig var planen at blive forlovet i så ung en alder. Hvis overhovedet.

»Jeg forberedte mig på at være single resten af mit liv,« siger hun til magasinet.

Joe Jonas og Sophie Turner. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Joe Jonas og Sophie Turner. Foto: DANNY MOLOSHOK

Skuespilleren forklarer, at da hun mødte Joe Jonas vidste hun bare, at det var det rigtige.

Derudover har hun altid følt sig ældre, end hun i virkeligheden er, og derfor føles det altså ikke unaturligt at være forlovet.

Sophie Turner er snart aktuel i den sidste og længe ventede sæson af hitserien Game of Thrones, hvor også danske Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk medvirker.

Sæsonen har dansk premiere den 15. april.